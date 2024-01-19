Uzayda telefon çeker mi, çalışır mı?

Baz istasyonları olmadan hiçbir cep telefonu çalışmaz. Baz istasyonları, genellikle direk veya anten olarak isimlendirilirler. Çünkü bunlar, baz istasyonlarının en görünür kısımlarıdır. Cep telefonları, sesli arama, SMS, e-posta, MMS, web, TV ve program indirme gibi hizmetler için RF ((Radio Frequency) alanlarını kullanır. Bunun için en yakın baz istasyonuna bir RF sinyali gönderilir. Baz istasyonu, bu sinyali dijital telefon santraline yönlendirir. Sinyal buradan ana telefon şebekesine aktarılır. Ana şebeke, yine bir baz istasyonu aracılığıyla sinyali alıcı telefona bağlar (eğer bu başka bir cep telefonuysa).

Cep telefonları, en iyi sinyali veren baz istasyonu ile bağlantıya geçer. Bu baz istasyonu genellikle en yakın baz istasyonudur. Kişi, baz istasyonundan uzaklaştıkça sinyal zayıflar ve telefon otomatik olarak kendi RF alan şiddeti ayarlarına döner. Böylece, baz istasyonuyla kurulan bağlantının kesilmemesi için gerekli minimum seviye korunmuş olur.

Baz istasyonunun kapsadığı alana hücre denir. Hücreler kendi içlerinde genellikle üç sektöre bölünmüştür. Bu sektörler komşu hücrenin sektörleriyle örtüşerek kesintisiz/aralıksız bir şebeke meydana getirirler. Seyahat halindeyken sinyal sürekli olarak bir baz istasyonundan diğerine geçer ve normalde kişinin bulunduğu yere en yakın baz istasyonundan daha ileriye gitmesine gerek kalmaz. Kısaca kullandığınız cep telefonunun menzili kapsayabileceği baz istasyonunun alanı ile ilgilidir.

GSM antenler atmosferi geçemez ve atmosferden sonra sinyal "senkron olarak" ilerleyemez bozulur. Ancak uydu telefonları direk uyduyla haberleşirse çalışabilir.

Surrey Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre Surrey Uydu Teknolojileri Ltd. uzaya bir Android telefon göndermeyi planlıyor. Gönderilecek telefonun nasıl bir akıllı telefon olacağı bilinmezken, bu projenin bir sene sonra STRaND-1 kod adıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Telefonun bir ev telefonu olmayacağı da kesin bilinen veriler arasında.

Araştırmacıların bu proje ile akıllı telefonlardaki ucuz ve küçük parçaların uzaydaki aşırı koşullara (sıcaklık, yer çekimi, atmosfer vb.) dayanıp dayanamayacağını bulmak istedikleri öğrenildi.

Baş araştırmacı Dr. Chris Bridges'in konu hakkındaki açıklaması ise şöyle: Akıllı telefonlar, sensör, kamera, GPS sistemi ve Wi-Fi radyoları gibi birçok parçaya sahip, bu tür parçalar da uzayda bulunan uydularda kullanıldı. Ayrıca akıllı telefonlarda değişik işletim sistemleri, açık kaynaklı yazılımlar da kullanılabiliyor. Eğer bir akıllı telefonun uzayda da çalışabildiği kanıtlanırsa, bu teknoloji açısından yeni bir çağ oluşturacaktır. Uydular için uygulamalar üretme başta olmak üzere daha birçok teknoloji ile karşı karşıya kalacağız.