ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2023 Son dakika üniversiteler ne zaman açılıyor, açılacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Üniversitelerin açılacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 Bahar yarıyılının ne zaman başlayacağı milyonlarca üniversitelinin gündeminde yer alıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin eğitime nasıl devam edeceklerine ilişkin detayları geçtiğimiz günlerde paylaştı. Hibrit sistemin değerlendirileceğini belirten Özvar'ın son açıklamalarını ve konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün NTV canlı yayınında üniversitelerle ilgili açıklamalarda bulundu.İşte o açıklama;"Bu konuyla ilgili YÖK'e gerekli talimatları verdik. Şu anda diyoruz ki online sistemle biraz daha devam edelim. Şu anda yurtlarımız bizim çok işimizi görüyor. Bir defa yurt binası güven veriyor.Şartlar yeniden süratle elverişli olursa hibrit eğitim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir. Bunun için öncelikle depremzede vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla barınabilecekleri kapasitenin oluşturulması gerekiyor.Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. YÖK başkanımızla irtibat halindeyiz. Gereken adımların atılmasını da sağlayacağız. Yüz yüze eğitimle online eğitim tabii ki mukayese edilemez."Buna göre; Üniversitelerde eğitimin bir süre daha online olarak görüleceği tahmin ediliyor.Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Özvar şunları ifade etmişti;"Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık.2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.Alınan kararı nisan ayının başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek, şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz.Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir"Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında üniversitelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yükseköğretim Kurulu'na gerekli talimatların verildiğini ifade eden Erdoğan " . Şu anda diyoruz ki online sistemle biraz devam edelim. Şu anda yurtlarımız bizim çok işimizi görüyor. Bir defa yurt binası güven veriyor" dedi.Açıklamasının devamında şartların elverişli olması durumunda hibrit eğitim seçeneğinin değerlendirileceğini vurgulayan Erdoğan " Bunun için öncelikle depremzede vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla barınabilecekleri kapasitenin oluşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Depremin etkilendiği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde konut çalışmalarına hız verildi.Nisan ayında üniversitelerde online eğitimin devam etmesi bekleniyor. Yükseköğretim Kurulu'nun Mayıs ayında depremzedelerin yerleştirildiği yurtların durumu ve bölgedeki şartlara göre hibrit eğitim seçeneğini değerlendirmesi ön görülüyor. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK bazı uygulamalı bölümlerde yüz yüze eğitim verileceğini açıklamıştı. Son açıklamaların ardından öğrenciler hibrit eğitime ilişkin detayları merak ediyor.YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamasında " Alınan kararı nisan ayının başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek, şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz.' dedi.Hibrit eğitim, karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Hibrit eğitimde öğrenciler dersleri hem online hem de yüz yüze alabilir.Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası okulları üç kademeye ayırdı. 71 ilde eğitim öğretim faaliyetleri 20 Şubat tarihinde başladı. Son olarak Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da okullar ilçe bazında açılıyor.Yapılan açıklamaya göre Malatya'da Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçeleri, Adıyaman'da Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçeleri, Kahramanmaraş'ta Andırın ve Ekinözü ilçeleri ile Hatay'da Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde okullar açıldı.