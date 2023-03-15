Haber Tarihi: 15 Mart 2023 14:40 - Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023 14:40

Üniversiteler açılacak mı, ne zamam açılacak? Üniversiteler Nisan'da açılır mı, açılıyor mu, ne zaman açılıyor?

Üniversiteler Nisan'da açılır mı, açılıyor mu, ne zaman açılıyor sorusu tekrar gündeme geldi. Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı tarih merak ediliyor. Üniversitelerde ikinci dönem olarak da bilinen bahar dönemi 20 Şubat'ta başladı. Ön lisans ve lisans öğrencileri derslerine online olarak devam ediyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, daha önce yaptığı açıklamada alınan kararın Nisan ayında yeniden gözden geçirileceğini ifade etmişti. Peki 2023 üniversiteler açılacak mı, ne zamam açılacak? Üniversiteler Nisan'da açılır mı, açılıyor mu, ne zaman açılıyor?

Üniversiteler açılacak mı, ne zamam açılacak? Üniversiteler Nisan'da açılır mı, açılıyor mu, ne zaman açılıyor?
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Üniversiteler açılacak mı, ne zamam açılacak sorusu merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından üniversiteler tatil edilmişti. Daha sonra yapılan açıklamada üniversitelerin bahar döneminin uzaktan eğitim ile sürdürüleceği belirtilmişti. Peki, Üniversiteler Nisan'da açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek mi?,
ÜNİVERSİTELER NİSAN'DA AÇILACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada alınan kararların Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek şartlar elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu hibrit öğretim seçeneğinin değerlendirileceğini duyurdu.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Erol Özvar, açıklamasının devamında "Bizler için önemli olan üniversitelerde normalleşme sürecinin bir an önce başlamasıdır. Nisan ayı başları gibi bu aldığımız kararları yeniden değerlendirmek suretiyle imkanların el verdiği ölçüde bu hibrit veya harmanlanmış eğitim sisteminden, yani yüz yüze eğitimi de katmak suretiyle eğitim öğretim faaliyetlerimizin devamını öngördüğümüzü ifade etmek isterim."dedi.

TEORİK VE UYGULAMALI DERSLER YÜZ YÜZE YAPILACAK MI?

Yükseköğretim sisteminde, laboratuvar, atölye, saha ve benzeri bazı dersler teori ve uygulama diye kendi içinde iki kısımdan oluşuyor. Teori ve uygulamanın toplamı dersin toplam kredisini oluşturuyor. Bu şekildeki derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacak.

Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın nisan ayından sonraya bırakılacak. Uzaktan öğretimin nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecek.


Uygulamalı eğitimler, tıp fakültesinin 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerini, diş hekimliği fakültesinin 4 ve 5. sınıf öğrencilerini, veterinerlik fakültesinin 5. sınıf öğrencilerini, (7+1) programı uygulayan teknoloji ve mühendislik fakültelerinin (+1) dönemdeki öğrencileri, hemşirelik, ebelik, denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri, (6+2) veya (7+1) programı uygulayan spor bilimlerinin (+1) veya (+2) dönemdeki öğrencileri, (3+1) veya (2+1) programı uygulayan meslek yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri, meslek yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri ve öğretmenlik uygulaması dersinin öğrencilerini kapsayacak. Bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabilecek. Öğrenciler bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edinebilecek.

 
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