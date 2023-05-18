Üniversite sınavları ertelendi mi? Finaller ertelendi mi? YÖK Üniversite açıklaması

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversitelerde yapılacak final dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi.

Üniversiteler bahar dönemi final sınavları için aldıkları kararları peş peşe duyurdu. Hibrit eğitim devam ederken bazı üniversitelerde finallerin yüz yüze yapılması kararı alındı. Online eğitimi sürdüren öğrencilerin birçoğu barınma ve ulaşım sorunları sebebiyle sınavların internet üzerinden yapılmasını talep ediyor. Bazı üniversitelerden online sınav kararı gelirken bazıları ise sınavların yüz yüze yapılacağını duyurdu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar sınavlarla ilgili açıklama yapmıştı. Peki Üniversitelerde finaller online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte, konuyla ilgili detaylar..CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "YÖK, acilen bir genelge yayımlayarak üniversite senatolarına 26-31 Mayıs tarihleri arasında fiziki ya da online sınav yapılmaması kararını kamu ve vakıf üniversitesi ayrımı gözetmeksizin bir an önce bildirmelidir" çağrısında bulunmuştu.İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu da 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde üniversite öğrencilerinin oy kullanabilmesi için YÖK'e ve üniversite yönetimlerine sınavların ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada vize sınavlarının online şekilde yapılacağını ifade ederek devamında " Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine, yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verildi." ifadelerini kullanmıştı.