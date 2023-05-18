Haber Tarihi: 18 Mayıs 2023 12:52 - Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 12:52

Üniversite sınavları ertelendi mi? Finaller ertelendi mi? YÖK Üniversite açıklaması

Üniversitelerde final sınavı dönemi yaklaşırken yapılış şekline ilişkin peş peşe yeni açıklamalar geliyor. Kahramanmaraş depreminin ardından ilk etapta üniversiteler uzaktan eğitime geçerken Nisan ayı itibarıyla ise hibrit (karma) eğitim modeli uygulanmaya başlandı. Üniversite eğitimlerini sürdüren öğrenciler, bahar dönemi final sınavı hazırlıklarına devam ederken sınavların nasıl yapılacağını gündemlerine aldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar daha önce yaptığı açıklamada konuya açıklık getirmişti. Peki Üniversitelerde sınavlar online mı, nasıl yapılacak? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

Üniversite sınavları ertelendi mi? Finaller ertelendi mi? YÖK Üniversite açıklaması
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Üniversiteler bahar dönemi final sınavları için aldıkları kararları peş peşe duyurdu. Hibrit eğitim devam ederken bazı üniversitelerde finallerin yüz yüze yapılması kararı alındı. Online eğitimi sürdüren öğrencilerin birçoğu barınma ve ulaşım sorunları sebebiyle sınavların internet üzerinden yapılmasını talep ediyor. Bazı üniversitelerden online sınav kararı gelirken bazıları ise sınavların yüz yüze yapılacağını duyurdu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar sınavlarla ilgili açıklama yapmıştı. Peki Üniversitelerde finaller online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte, konuyla ilgili detaylar.. 
ÜNİVERSİTE FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversitelerde yapılacak final dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi. 
MUHALEFET ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "YÖK, acilen bir genelge yayımlayarak üniversite senatolarına 26-31 Mayıs tarihleri arasında fiziki ya da online sınav yapılmaması kararını kamu ve vakıf üniversitesi ayrımı gözetmeksizin bir an önce bildirmelidir" çağrısında bulunmuştu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu da 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde üniversite öğrencilerinin oy kullanabilmesi için YÖK'e ve üniversite yönetimlerine sınavların ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR NE DEMİŞTİ?

YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada vize sınavlarının online şekilde yapılacağını ifade ederek devamında " Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine, yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verildi." ifadelerini kullanmıştı.

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