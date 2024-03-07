Ümraniye Çekmeköy metrosu arıza giderildi mi? 2024 Ümraniye metrosu neden çalışmıyor?

Üsküdar Çekmeköy metro hattında teknik arıza meydana geldi. 7 Mart 2024 Perşembe günü Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada arıza nedeniyle seferlerim Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapıldığı belirtildi. Fakat Üsküdar Çekmeköy metrosu arıza konusunda yeni bir açıklama yapıldı



ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METRO ÇALIŞIYOR MU?



Sabah saatlerinde Üsküdar - Çekmeköy metro hattında teknik arıza yaşandığı açıklanmıştı.



Konuya dair yapılan açıklamada " M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır. " ifadelerine yer verilmişti.



Üsküdar - Çekmeköy metro hattı ile ilgili Metro İstanbul'dan yeni bir açıklama yapıldı.



ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METRO ARIZASI GİDERİLDİ Mİ?



İşte Metro İstanbul'dan yapılan o açıklama:



"M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında yapılmaya başlanmıştır."

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