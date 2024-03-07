Haber Tarihi: 07 Mart 2024 09:35 - Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 09:48

Ümraniye Çekmeköy metrosu arıza giderildi mi? 2024 Ümraniye metrosu neden çalışmıyor?

Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy metrosu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı.7 Mart 2024 Perşembe günü Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle metro seferleri bir süre durmuştu. Son durum İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Üsküdar Çekmeköy metrosu arıza giderildi mi? Üsküdar Çekmeköy metrosu çalışıyor mu?

Ümraniye Çekmeköy metrosu arıza giderildi mi? 2024 Ümraniye metrosu neden çalışmıyor?
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Üsküdar Çekmeköy metro hattında teknik arıza meydana geldi. 7 Mart 2024 Perşembe günü Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada arıza nedeniyle seferlerim Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapıldığı belirtildi. Fakat Üsküdar Çekmeköy metrosu arıza konusunda yeni bir açıklama yapıldı

ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METRO ÇALIŞIYOR MU?

Sabah saatlerinde Üsküdar - Çekmeköy metro hattında teknik arıza yaşandığı açıklanmıştı.

Konuya dair yapılan açıklamada "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Üsküdar - Çekmeköy metro hattı ile ilgili Metro İstanbul'dan yeni bir açıklama yapıldı.

ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METRO ARIZASI GİDERİLDİ Mİ?

İşte Metro İstanbul'dan yapılan o açıklama:

"M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında yapılmaya başlanmıştır."
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