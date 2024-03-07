Ümraniye Çekmeköy metrosu arıza giderildi mi? 2024 Ümraniye metrosu neden çalışmıyor?

Üsküdar Çekmeköy metro hattında teknik arıza meydana geldi. 7 Mart 2024 Perşembe günü Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada arıza nedeniyle seferlerim Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapıldığı belirtildi. Fakat Üsküdar Çekmeköy metrosu arıza konusunda yeni bir açıklama yapıldı
ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METRO ÇALIŞIYOR MU?
Sabah saatlerinde Üsküdar - Çekmeköy metro hattında teknik arıza yaşandığı açıklanmıştı.
Konuya dair yapılan açıklamada "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.
Üsküdar - Çekmeköy metro hattı ile ilgili Metro İstanbul'dan yeni bir açıklama yapıldı.
ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METRO ARIZASI GİDERİLDİ Mİ?
İşte Metro İstanbul'dan yapılan o açıklama:
"M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında yapılmaya başlanmıştır."
Haber ile daha fazlasına ulaşın: