Zafer Partisi, Genel Başkan Ümit Özdağ ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 11.00'de parti genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin ortak basın açıklaması yapması bekleniyor. Peki, Ümit Özdağ İçişleri Bakanı mı olacak? Ümit Özdağ kime destek verecek?Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Saat 11.00'ı işaret eden Özdağ, sığınmacıları "İçişleri Bakanı" olarak yollayacağını ifade etti.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, şu açıklamalara yer verdi:"Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi'ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye'yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00'i bekleyin."Dün kameraların karşısına geçen Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Kamuoyuna da yansıyan görüntülerde Özdağ'ın teklifinin Kılıçdaroğlu tarafından kabul gördüğü iddia edildi. Bugün saat 11.00'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ'ın yapacağı basın açıklamasına gözler çevrilmişken Özdağ'ın "İçişleri Bakanlığı" çıkışı, ikili arasında anlaşmanın sağlandığının da bir teyiti oldu.