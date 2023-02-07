Uçuşlar iptal mi son dakika 7 Şubat 2023! THY, Pegasu iptal edilen uçak seferleri

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HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Uçak seferleriyle ilgili yeni açıklamalar kar yağışı ve deprem haberleriyle birlikte gündemdeki yerini koruyor. Uçak seferleri iptal mi edildi, uçuşlar iptal mi, İstanbul'da hangi uçuşlar iptal sorularının yanıtı gelen son dakika haberlerinin ardından aranan konular arasında yer alıyor. THY, İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 şubattaki 238 seferini iptal etmişti. İptal edilen Adana Havalimanı uçak seferleri ise yeniden hizmete açıldı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar alarmı verildi. Bu gelişmenin ardından hangi seferlerin iptal olduğu araştırılıyor. İşte, Malatya, Maraş, Gaziantep, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı iptal uçak seferi listesi 7 Şubat 2023!THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iptal kararlarının, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereğince alındığını ifade etti.Sabiha Gökçen kalkışlı tüm uçuşlar iptal edildiÜstün, İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak 152, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak 18 seferin iptal edildiğini belirterek şunları kaydetti:"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz MADKOM tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir."Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle yardım ekipleri için ek sefer planlaması yapılmaktadır. Ayrıca, bölgeye gitmek isteyen misafirlerimiz için de ek seferlerimiz açılmıştır.Değerli Misafirlerimiz,Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle yardım ekipleri için ek sefer planlaması yapılmaktadır.Ayrıca, bölgeye gitmek isteyen misafirlerimiz için de ek seferlerimiz açılmıştır.Malatya, Adana, Urfa ve Diyarbakır'a ek seferlerimiz planlanmaktadır. İlgili şehirlerden Sabiha Gökçen'e dönüş planlaması da eş zamanlı yapılmaktadır. Güncel ek seferlerimiz için flypgs.com'u takip edebilirsiniz.Saygılarımızla,Pegasus Hava YollarıUçuşunuzun durumunu sorgulamak veya değişiklik işlemleriniz için http://bit.ly/AJ-UcusSorgu adresini ziyaret edebilirsiniz.