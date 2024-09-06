U20 Milliler, İngiltere ile yenişemedi

U20 Elit Lig normal sezon maçında Türkiye, İngiltere ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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U20 Milliler, İngiltere ile yenişemedi
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06 Eylül 2024 20:59
Son güncelleme 06 Eylül 2024 21:01
U20 Elit Lig normal sezon ilk maçında U20 Milli Takım, İngiltere ile karşı karşıya geldi. Pendik'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Türkiye, Poyraz Efe Yıldırım'ın 20. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. İngiltere, 89. dakikada Dominik Ballard ile beraberlik golünü buldu.

Bu sonucun ardından iki takım da normal sezona birer puanla başladı.

Türkiye, bir sonraki maçında Çekya ile karşılaşacak. İngiltere, Romanya'yı ağırlayacak.

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