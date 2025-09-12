TUS sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 TUS 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı

TUS sınavını kazanarak 4 yıllık uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce aday 17 Ağustos'ta düzenlenen sınavlara katıldı. 45 puan ve üzeri alan adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda tercihlerini yapabilecek. Tercih takvimi ayrıca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilecek. TUS sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine sunuldu. TUS değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda kopya çektiği, bilgi paylaşımı yaptığı ve sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların puan hesaplaması yapılmayacak.



TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI!



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınav sonuçları 12 Eylül günü açıklandı.



TUS sınav sonuçları ekranında sınavda adayların ilgili oturuma verdikleri doğru-yanlış cevap sayısı ve toplam puanları yer alacak.



ÖSYM'den yapılan açıklamada Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 22 numaralı sorunun iptal edildiği bilgisi yer aldı.



Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmeyecek. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuç ekranına gidebilecek.



TUS sonuçları ilan edildikten sonra ÖSYM kontenjanlara ve tercihlere ilişkin kılavuz yayımlayacak. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlara göre tercihlerini şekillendirecek. Tercih takvimi, şekli ve diğer detaylar kılavuzda yer alacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: