-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
TUS sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 TUS 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı
Haber Tarihi: 12 Eylül 2025 15:11 -
Güncelleme Tarihi:
12 Eylül 2025 15:11
TUS sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 TUS 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı
TUS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM tarafından açıldı. 2025 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) 2. dönem sınav sonuçları 12 Eylül günü erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Sınav sonuçları, adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. TUS 2. dönem sınav sonuçları sadece yerleştirme yapılan dönemde kullanılacak. İşte, TUS 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı.
TUS sınavını kazanarak 4 yıllık uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce aday 17 Ağustos'ta düzenlenen sınavlara katıldı. 45 puan ve üzeri alan adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda tercihlerini yapabilecek. Tercih takvimi ayrıca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilecek. TUS sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine sunuldu. TUS değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda kopya çektiği, bilgi paylaşımı yaptığı ve sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların puan hesaplaması yapılmayacak.
TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI!
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınav sonuçları 12 Eylül günü açıklandı.
TUS sınav sonuçları ekranında sınavda adayların ilgili oturuma verdikleri doğru-yanlış cevap sayısı ve toplam puanları yer alacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamada Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 22 numaralı sorunun iptal edildiği bilgisi yer aldı.
Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmeyecek. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuç ekranına gidebilecek.
TUS sonuçları ilan edildikten sonra ÖSYM kontenjanlara ve tercihlere ilişkin kılavuz yayımlayacak. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlara göre tercihlerini şekillendirecek. Tercih takvimi, şekli ve diğer detaylar kılavuzda yer alacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.