Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar, kaldı mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye Hırvatistan maçı için geri sayım başladı. Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile aynı grupta yer alan A Milli Futbol Takımımız, grubundaki 2. maçında güçlü Balkan ekibi Hırvatistan karşısında 3 puan arıyor. D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı da yenerek gruplarda büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Euro 2024 D Grubu İkinci Hafta mücadelesinde Türkiye, Hırvatistan'ı konuk edecek. 28 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.A Milli Takımımız'ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yenmiştik.Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemleri de Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert (VAR) ile Mike Pickel (AVAR) olacak.A GRUBU: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs CumhuriyetiB GRUBU: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, CebelitarıkC GRUBU: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, MaltaD GRUBU: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, LetonyaE GRUBU: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, MoldovaF GRUBU: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, EstonyaG GRUBU: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, LitvanyaH GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San MarinoI GRUBU: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, AndorraJ GRUBU: Portekiz, Bosna-Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn