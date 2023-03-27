Haber Tarihi: 27 Mart 2023 17:02 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 17:02

Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar, kaldı mı?

Türkiye Hırvatistan maçı, Euro 2024 için mücadele eden A Milli Takımımız için kritik bir önem arz edecek. A Milli Takımımız'ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg'in yöneteceği açıklandı. İlk maçı Ermenistan karşısında galibiyetle tamamlayan Türkiye, Hırvatistan karşısında 3 puan elde ederek gruptaki liderliğini tamamlayacak. Peki, Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar, kaldı mı?

Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar, kaldı mı?
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Türkiye Hırvatistan maçı için geri sayım başladı. Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile aynı grupta yer alan A Milli Futbol Takımımız, grubundaki 2. maçında güçlü Balkan ekibi Hırvatistan karşısında 3 puan arıyor. D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı da yenerek gruplarda büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Euro 2024 D Grubu İkinci Hafta mücadelesinde Türkiye, Hırvatistan'ı konuk edecek. 28 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

A Milli Takımımız'ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yenmiştik.

Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemleri de Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert (VAR) ile Mike Pickel (AVAR) olacak.

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI BİLETLERİ HAKKINDA

Gruplar şöyle:

A GRUBU: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs Cumhuriyeti

B GRUBU: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık

C GRUBU: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D GRUBU: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

E GRUBU: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F GRUBU: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G GRUBU: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino

I GRUBU: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra

J GRUBU: Portekiz, Bosna-Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn
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