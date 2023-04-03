Haber Tarihi: 03 Nisan 2023 15:47 - Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 15:47

Tunceli, Niğde, Batman deprem bölgesi ilan edildi mi? Tunceli, Niğde, Batman afet bölgesi ilan edildi mi?

Tunceli, Niğde, Batman deprem bölgesi ilan edildi mi? AFAD yaptığı açıklamada, 6.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11ilin ve Sivas'ın Gürün ilçesi haricinde, depremden etkilenen Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerinin de genel hayata etkili afet bölgesi kabul edildiğini açıkladı. Peki, Tunceli, Niğde, Batman afet bölgesi ilan edildi mi?

Tunceli, Niğde, Batman deprem bölgesi ilan edildi mi? Tunceli, Niğde, Batman afet bölgesi ilan edildi mi?
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AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada; 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 6 ilde hasarlı yapıların tespit edildiği, bu hasarlı yapıların bulunduğu yerleşim yerlerinin de afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Peki, Tunceli, Niğde, Batman afet bölgesi ilan edildi mi? 

Tunceli, Niğde, Batman deprem bölgesi ilan edildi mi? 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak kabul edilmiştir.

Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup, hasar tespit çalışmaları neticesinde;

Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmiştir."
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