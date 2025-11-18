Haber Tarihi: 18 Kasım 2025 17:47 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 17:47

TÜBİTAK Sitesi Neden Açılmıyor? Öğle Saatlerindeki Erişimin Kesilme Nedeni!

18 Kasım Salı günü öğle saatlerinde tüm interneti saran erişim problemleri, resmi ve kurumsal siteleri de etkiledi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) internet sitesine girmeye çalışan kullanıcılar, siteye erişimde zorluk yaşadı. Peki, TÜBİTAK'ın sitesine neden ulaşılamıyor? İşte yaşanan sorunun kaynağı...

TÜBİTAK Sitesi Neden Açılmıyor? Öğle Saatlerindeki Erişimin Kesilme Nedeni!
Bugün yaklaşık 14.30 civarında başlayan ve X (Twitter), YouTube, ChatGPT gibi popüler platformları dahi hizmet dışı bırakan teknik aksaklık, kurumsal sitelerin de akışını bozdu. Özellikle bilgi edinmek, yayınları kontrol etmek veya başvuru yapmak için TÜBİTAK'ın web sitesine girmeye çalışan kullanıcılar, sitenin yüklenmemesi veya hata mesajı vermesiyle karşılaştı.

🛑 Sorun TÜBİTAK'ta Değil, İnternetin Temelinde: Cloudflare
TÜBİTAK gibi kritik kurum sitelerinin anlık olarak hizmet dışı kalması, genellikle ciddi bir endişe kaynağıdır. Ancak, bu kez yaşanan sorunun kaynağı, siteye özel bir durum veya siber saldırı değil, küresel internet altyapısının devlerinden olan Cloudflare'daki teknik arızadır.

Cloudflare'ın Rolü: Birçok kurumsal ve yüksek trafikli site gibi, TÜBİTAK'ın web sitesi de güvenlik, performans ve içerik dağıtımı için Cloudflare gibi büyük altyapı sağlayıcılarının hizmetlerini kullanıyor olabilir.

Arızanın Etkisi: 18 Kasım'da Cloudflare'ın küresel ağında meydana gelen büyük çökme, bu altyapıyı kullanan TÜBİTAK sitesinin de sunucularla bağlantısını kesintiye uğrattı.

Görülen Hata: Kullanıcılar, erişmeye çalıştıklarında genellikle sunucu tarafındaki bir problemi işaret eden "INTERNAL SERVER ERROR" gibi hata mesajlarıyla karşılaştılar.

Erişim Ne Zaman Düzelecek?
TÜBİTAK'ın sitesinin kapatıldığına veya engellendiğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Yaşanan sorun, küresel çapta bir altyapı arızasının dolaylı bir sonucudur.

Cloudflare yetkilileri, arızayı gidermek için yoğun bir çalışma başlattıklarını duyurdu. Teknik sorunlar çözülmeye başladıkça, TÜBİTAK'ın web sitesine erişimin de diğer tüm platformlarla birlikte kademeli olarak normale dönmesi beklenmektedir.
