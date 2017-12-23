TRT Spor CANLI izle, TRT Spor frekans bilgisi yayın akışı

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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid
, konuk edeceği Barcelona'yı
yenerek şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmayı hedefliyor.
Dünyanın en büyük karşılaşmaları arasında gösterilen ve milyonlarca futbolseverin merakla beklediği "El Clasico" heyecanı, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 15.00'te başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.
Bu sezon ligde yoluna namağlup devam eden Barcelona
, karşılaşmada galibiyet elde etmesi halinde Real Madrid ile arasındaki puan farkını 14'e çıkararak şampiyonluk yolunda şimdiden avantaj yakalayacak.
İki takım arasındaki 175'inci El Clasico mücadelesi, özellikle Real Madrid açısından daha fazla önem taşıyor. Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve bir maç eksiğiyle 31 puanla 4'üncü sırada yer alan Real Madrid, seyirci desteği avantajını da kullanarak Katalan temsilcisi ile arasındaki puan farkını 8'e indirmeye çalışacak.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında, Madrid ekibi üstün taraf olarak öne çıkıyor. Bu müsabakaların 72'sini Real Madrid, 69'unu Barcelona
kazanırken, 33 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Real Madrid 284, Barcelona
ise 277 kez ağları sarstı.
İki takım arasında dostluk müsabakaları dahil tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi Barcelona
, rakibinin önüne geçiyor. 269 karşılaşmanın 59'u beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona
'nın 111, Real Madrid'in ise 99 galibiyeti bulunuyor. - Messi açık ara önde
Yıldız oyuncular Barcelona
lı Lionel Messi ile Real Madridli Cristiano Ronaldo arasındaki El Clasico rekabetinde ise Arjantinli yıldızın üstünlüğü bulunuyor. Messi, bugüne kadar Real Madrid filelerini 14'ü deplasmanda olmak üzere 24 kez havalandırarak bu alanda El Clasico rekorunu elinde tutuyor.
Ronaldo'nun ise Barcelona
'ya karşı toplam 17 golü bulunuyor. Portekizli oyuncu, fileleri bir kez havalandırması halinde efsane oyuncu Alfredo Di Stefano'nun Real Madrid formasıyla Barcelona
'ya en çok gol atan oyuncu rekorunu egale edecek. 1,5 milyar avroluk maç
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid ile Barcelona
arasında oynanacak El Clasico'da, dünyanın en değerli futbolcularına sahip iki takımı karşılaşacak. Dünyaca ünlü yıldızlar Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'yi karşı karşıya getirecek olan ve milyonlarca kişinin izleyeceği El Clasico'da, iki takımın kadrosunda yer alan futbolcuların piyasa değerlerinin yüksekliği dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Real Madrid, 743,8 milyon avro ile dünyada kadro değeri en yüksek futbol takımı olarak gösteriliyor. Barcelona
ise 706,5 milyon avro ile Madrid temsilcisinin ardından dünyanın en pahalı ikinci ekibi konumunda yer alıyor.
İki takımın oyuncularının güncel piyasa değeri ise toplamda 1 milyar 450 milyon 300 bin avroyu (yaklaşık 6,6 milyar lira) buluyor. - En değerli Real Madridli Ronaldo
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının en değerli oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Portekizli yıldızın piyasa değeri 100 milyon avro olarak belirtilirken, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı değeri düşen Gareth Bale, 80 milyon avro ile ikinci sırada yer alıyor.
Eflatun-beyazlıların Alman oyuncusu Toni Kroos 70, Fransız golcü Karim Benzema ise 60 milyon avroyla takımın en değerli diğer futbolcuları durumunda. Luka Modric, Sergio Ramos ve Isco ise eflatun-beyazlılarda 40'ar milyon avroluk değeriyle diğer futbolcuları izliyor.
Real Madrid kadrosunun piyasa değeri ise şöyle:
- En pahalısı Messi
| Oyuncu
| Piyasa değeri
| Cristiano Ronaldo
| 100 milyon avro
| Gareth Bale
| 80 milyon avro
| Toni Kroos
| 70 milyon avro
| Karim Benzema
| 60 milyon avro
| Sergio Ramos
| 40 milyon avro
| Luka Modric
| 40 milyon avro
| Isco
| 40 milyon avro
| Marcelo
| 38 milyon avro
| Raphael Varane
| 35 milyon avro
| Dani Carvajal
| 32 milyon avro
| Casemiro
| 30 milyon avro
| Marco Asensio
| 30 milyon avro
| Mateo Kovacic
| 25 milyon avro
| Theo Hernandez
| 20 milyon avro
| Keylor Navas
| 18 milyon avro
| Dani Ceballos
| 17 milyon avro
| Nacho Fernandez
| 15 milyon avro
| Lucas Vazquez
| 15 milyon avro
| Jesus Vallejo
| 15 milyon avro
| Marcos Llorente
| 15 milyon avro
| Kiko Casilla
| 6 milyon avro
| Borja Mayoral
| 2,5 milyon avro
| Achraf Hakimi
| 300 bin avro
İki takımda yer alan oyuncular kıyaslandığında ise en değerli oyuncu olarak Barcelona
'nın yıldızı Lionel Messi ilk sırayı alıyor. Arjantinli milli oyuncu, 120 milyon avroluk değeri ile listenin zirvesinde bulunuyor.
Messi'yi, Uruguaylı forvet Luis Suarez 90 milyon avroluk değeriyle takip ederken, Sergio Busquets ise 60 milyon avro ile kadroda yer alan oyuncular arasında en pahalı 3. isim olarak öne çıkıyor.
Ivan Rakitic 45, Gerrard Pique ise 40 milyon avroluk değeriyle Katalan temsilcisinin en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Sezon başında 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Fransız yetenek Ousmane Dembele'ye ise 33 milyon avro değer biçiliyor.
Teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen milli oyuncu Arda Turan ise 15 milyon avroluk piyasa değerine sahip. Barcelona
lı futbolcuların piyasa değeri şu şekilde:
| Oyuncu
|Piyasa değeri
| Lionel Messi
| 120 milyon avro
| Luis Suarez
| 90 milyon avro
| Sergio Busquets
| 60 milyon avro
| Ivan Rakitic
| 45 milyon avro
| Gerard Pique
| 40 milyon avro
| Ousmane Dembele
| 33 milyon avro
| Jordi Alba
| 32 milyon avro
| Samuel Umtiti
| 30 milyon avro
| Marc-Andre ter Stegen
| 25 milyon avro
| Sergi Roberto
| 25 milyon avro
| Andre Gomes
| 25 milyon avro
| Andres Iniesta
| 20 milyon avro
| Paulinho
| 20 milyon avro
| Nelson Semedo
| 20 milyon avro
| Paco Alcacer
| 18 milyon avro
| Denis Suarez
| 18 milyon avro
| Lucas Digne
| 16 milyon avro
| Arda Turan
| 15 milyon avro
| Rafinha
| 15 milyon avro
| Gerard Deulofeu
| 12 milyon avro
| Jasper Cillessen
| 9 milyon avro
| Javier Mascherano
| 8 milyon avro
| Aleix Vidal
| 7,5 milyon avro
| Thomas Vermaelen
| 3 milyon avro