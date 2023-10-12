Haber Tarihi: 12 Ekim 2023 17:43 - Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 17:43

TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE: Hırvatistan-Türkiye Maçı Canlı Şifresiz TRT 1 İzle

Hırvatistan-Türkiye maçı canlı izle şifresiz TRT 1 izle | Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri kapsamında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Montella yönetimindeki Milliler, kazanması halinde gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmış olacak. Şifresiz olarak TRT 1 canlı izlenebilecek olan Hırvatistan-Türkiye maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Hırvatistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hırvatistan-Türkiye maçı canlı izleme detayları

TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE: Hırvatistan-Türkiye Maçı Canlı Şifresiz TRT 1 İzle
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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar'ın, Hırvatlar'a attığı son 4 golün 3'ünde Cenk Tosun'un imzası vardı. 32 yaşındaki tecrübeli forvet, 2 gol ve 1 asist ile Hırvatlar'ın canını hayli yaktı. Peki, Hırvatistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hırvatistan-Türkiye maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE



TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bu akşam Osijek şehrindeki Opus Arena'da oynanan ve saat 21.45'te başlayan Hırvatistan-Türkiye maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor. İngiliz hakemin Anthony Taylor'ın yönettiği 90 dakika ile tüm detaylar anbean sporx.com'da.

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER


Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Vida, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Petkovic, Brekalo

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Kerem, Hakan, İrfan Can, Bertuğ



EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU

Hırvatistan: 4 maç - 10 puan

Türkiye: 5 maç - 10 puan

Ermenistan: 5 maç - 7 puan

Galler: 5 maç - 7 puan

Letonya: 5 maç - 0 puan

MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Rayyan Baniya, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA ve FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ

Hırvatistan-Türkiye: 12 Ekim 2023

Türkiye-Letonya: 15 Ekim 2023

Galler-Türkiye: 21 Kasım 2023

Tüm fikstür için tıklayın

VINCENZO MONTELLA HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI İLE START VERECEK

A Milli Futbol Takımı'mız, Hırvatistan karşısında kritik bir müsbakaya çıkacak. Stefan Kuntz ile yolları ayıran Türkiye, İtalyan Teknik Direktör, Vincenzo Montella'yı takımın başına getirdi. Montella, Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü olarak ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkacak. Montella'nın ikinci sınavı ise 15 Ekim'de Letonya karşısında olacak.

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Hırvatistan ile Türkiye arasındaki maçta düdük çalacak hakem merak ediliyordu. UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor'ı müsabakaya atadı. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Michael Salisbury olacak. Müsabakada VAR'da Stuart Attwell ve AVAR'da John Brooks görev yapacak.

A MİLLİ FORMAYLA İLK KEZ!

A Milli Futbol Takımı'nda Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Aday kadroya çağırılan Ozan Kabak ise Hoffenheim'ın, Werder Bremen ile oynadığı müsabakada omzundan yaşadığı sakatlıktan dolayı çıkarıldı.

MONTELLA'DAN HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMA

"Çok gurur verici"

Vincenzo Montella, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'i birlikte düzenlemesiyle ilgili ise, "Kültür olarak çok yakın iki ülkenin beraber gerçekleştireceği bir organizasyon olacak. Çok gurur verici. Bin senelik tarihe yakın olan ülke. Neden olmasın. 9 sene sonra tekrar burada millî takımın başında olabilirim. O zamana kadar da hocalık yapmaya devam etmek isterim. Önemli bir organizasyon olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

 

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