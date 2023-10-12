TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE: Hırvatistan-Türkiye Maçı Canlı Şifresiz TRT 1 İzle

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar'ın, Hırvatlar'a attığı son 4 golün 3'ünde Cenk Tosun'un imzası vardı. 32 yaşındaki tecrübeli forvet, 2 gol ve 1 asist ile Hırvatlar'ın canını hayli yaktı. Peki, Hırvatistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hırvatistan-Türkiye maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.



TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE











TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Bu akşam Osijek şehrindeki Opus Arena'da oynanan ve saat 21.45'te başlayan Hırvatistan-Türkiye maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor. İngiliz hakemin Anthony Taylor'ın yönettiği 90 dakika ile tüm detaylar anbean sporx.com'da.





TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER





Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Vida, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Petkovic, Brekalo



Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Kerem, Hakan, İrfan Can, Bertuğ



: 4 maç - 10 puan: 5 maç - 10 puan: 5 maç - 7 puan: 5 maç - 7 puan: 5 maç - 0 puanA Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Rayyan Baniya, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan YılmazBerkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.Hırvatistan-Türkiye: 12 Ekim 2023Türkiye-Letonya: 15 Ekim 2023Galler-Türkiye: 21 Kasım 2023Tüm fikstür için tıklayınA Milli Futbol Takımı'mız, Hırvatistan karşısında kritik bir müsbakaya çıkacak. Stefan Kuntz ile yolları ayıran Türkiye, İtalyan Teknik Direktör, Vincenzo Montella'yı takımın başına getirdi. Montella, Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü olarak ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkacak. Montella'nın ikinci sınavı ise 15 Ekim'de Letonya karşısında olacak.Hırvatistan ile Türkiye arasındaki maçta düdük çalacak hakem merak ediliyordu. UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor'ı müsabakaya atadı. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Michael Salisbury olacak. Müsabakada VAR'da Stuart Attwell ve AVAR'da John Brooks görev yapacak.A Milli Futbol Takımı'nda Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Aday kadroya çağırılan Ozan Kabak ise Hoffenheim'ın, Werder Bremen ile oynadığı müsabakada omzundan yaşadığı sakatlıktan dolayı çıkarıldı."Çok gurur verici"Vincenzo Montella, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'i birlikte düzenlemesiyle ilgili ise, "Kültür olarak çok yakın iki ülkenin beraber gerçekleştireceği bir organizasyon olacak. Çok gurur verici. Bin senelik tarihe yakın olan ülke. Neden olmasın. 9 sene sonra tekrar burada millî takımın başında olabilirim. O zamana kadar da hocalık yapmaya devam etmek isterim. Önemli bir organizasyon olacağını düşünüyorum." diye konuştu.





