Beşiktaş'ın forvet transferi için listesinde bulunan isimlerden biri de CSKA Sofia'dan Jordy Caicedo olmuştu. CSKA ekibi, futbolcuyu Tigres'e sattığı için pişmanlık duyuyor.



BEŞİKTAŞ'TAN ÖDEMEYİ PEŞİN İSTEMİŞLERDİ



Siyah-beyazlılar Jordy Caicedo için bonuslar dahil ve taksitlerle ödenmek şartıyla 3.5 milyon euro tutarında bir teklif önerirken, Bulgaristan tarafı bunu reddederek peşin ödeme istemişti.



2.5 MİLYON EURO GELİR ELDE EDEBİLDİLER



Gelişen süreç içerisinde Caicedo menajeriyle beraber İstanbul'a gelmişti. Futbolcu için siyah-beyazlıların teklifini reddeden CSKA Sofia, 24 yaşındaki Ekvadorlu santrfor için Tigres'in 2.5 milyon euroluk önerisini kabul etmek zorunda kaldı.



CAICEDO İÇİN TEPKİ GÖSTERDİLER



Yaşanan bu gelişme Bulgar ekibinde karışıklığa neden oldu. Başta taraftarlar olmak üzere camia, oyuncunun Beşiktaş'a verilmemesinin büyük bir hata olduğunu dile getirdi ve "Neden satmadık?" şeklinde tepki gösterdi.





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