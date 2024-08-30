Transfer sezonu ne zaman kapanıyor, bitiyor? 2024

Süper Lig'de yeni sezonda İmmobile, Rafa Silva, Youssef En-Nesyri, Saint - Maximin, Gabriel Sara, Jelert, Lundstram, Barisic gibi yıldızlar mücadele edecek. Takımlar eksik bölgelerine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya gibi ülkelerde transfer sezonu 30 Ağustos'ta sona erecek. Avrupa'da transfer tahtasının kapanmasına kısa bir zaman kala Türkiye'de sona ereceği tarih ise gündeme geldi. Avrupa'ya göre Süper Lig'de transfer dönemi daha uzun sürüyor. Peki Transfer sezonu ne zaman sona eriyor? İşte, transfer döneminin biteceği tarih…

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda yaz transfer dönemi 24 Haziran tarihinde başladı.

Takımlar yaklaşık 2 aydır transfer çalışmalarını yürütürken Avrupa'da ise yaz transfer dönemi bu yıl 30 Ağustos'ta tamamlanacak.

Türkiye'de ise yaz transfer sezonu 13 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek. Ara transfer veya diğer bir ifadeyle ikinci transfer sezonu ise 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihine kadar sürecek.

Ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak