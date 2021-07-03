Trabzonspor'un hedefi Mert Çetin

Trabzonspor yerli stoper arayışında hedefini belirledi. Bordo mavililer Roma'da forma giyen Mert Çetin'in peşinde.

, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'un hedefi Mert Çetin
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03 Temmuz 2021 17:31
Yıldırım Mert Çetin
Yıldırım Mert Çetin
Gençlerbirliği
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken hedefteki mevkilerden biri de stoper…

Haber 61'in aktardığı habere göre; Bordo mavili kulüp bu mevki için yerli isimler üzerine çalışmalarını sürdürürken hedefteki ilk ismin Roma forması giyen Mert Çetin olduğu öğrenildi.

24 yaşındaki stoperin şartları araştırılırken bu transferin kısa süre içinde sonlandırılmak istendiği belirtildi.

BERAT İLE BİRLİKTE TAKİPTEYDİ

Öte yandan Mert Çetin'in Gençlerbirliği'nden transfer edilen Berat Özdemir ile birlikte Trabzonspor'un uzun süre takip ettiği oyunculardan biri olduğu öğrenildi. Genç stoperin Gençlerbirliği'ndeyken istendiği ancak mali şartlar el vermediği için bu transferin gerçekleşmediği kaydedildi. Roma'nın 3 Milyon Euro'luk teklifinin Ankara ekibi tarafından daha cazip bulunması nedeniyle futbolcunun İtalya'nın yolunu tuttuğu ifade edildi.

2019-20 Sezonunun başında Roma'ya transfer olan Mert o sezon 6 maçta şans bularak 225 dakika sahada kalabilmişti. 1.89 boyundaki futbolcu geçen yıl ise Hellas Verona'ya kiralandı ve burada da 7 maça çıkarak 462 dakika forma giydi.

Mert Çetin 2 kez de Türkiye A Milli Takım formasını giydi.

 


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