04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Trabzonspor'un gözü 10'nda!

Trabzonspor, Anderlecht forması giyen Yari Verschaeren ile ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz ekibinin, ilerleyen günlerde Belçika ekibiyle resmi temaslara başlaması bekleniyor.

04 Eylül 2025 11:31
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'un gözü 10'nda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Son olarak Benjamin Bouchari'yi imza için getiren Trabzonspor, bir hamle daha yapmak için kolları sıvadı.

ROTA BELÇİKA

Bordo-mavililer, 10 numara pozisyonu için rotasını Belçika'ya çevirdi.

TEMASLAR BAŞLAYABİLİR

Trabzonspor'un, Anderlecht'te forma giyen Belçikalı 10 numara Yari Verschaeren ile ilgilendiği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip eden Trabzonspor'un ilerleyen günlerde Belçika ekibiyle resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Sözleşmesinin son yılına giren Belçika orta saha oyuncusunun 5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Kariyerine Beveren altyapısında başlayan ve daha sonrasında Anderlecht altyapısına transfer olan Verschaeren, burada geçirdiği 2 yıldan sonra A takıma yükselmeyi başardı. 6 yıldır A takımda forma giyen genç Belçikalı, Anderlecht formasıyla 232 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda ise 32 gol, 31 asist kaydetti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
