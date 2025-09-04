Trabzonspor'un gözü 10'nda!

Son olarak Benjamin Bouchari'yi imza için getiren Trabzonspor, bir hamle daha yapmak için kolları sıvadı.
ROTA BELÇİKA
Bordo-mavililer, 10 numara pozisyonu için rotasını Belçika'ya çevirdi.
TEMASLAR BAŞLAYABİLİR
Trabzonspor'un, Anderlecht'te forma giyen Belçikalı 10 numara Yari Verschaeren ile ilgilendiği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip eden Trabzonspor'un ilerleyen günlerde Belçika ekibiyle resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Sözleşmesinin son yılına giren Belçika orta saha oyuncusunun 5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
Kariyerine Beveren altyapısında başlayan ve daha sonrasında Anderlecht altyapısına transfer olan Verschaeren, burada geçirdiği 2 yıldan sonra A takıma yükselmeyi başardı. 6 yıldır A takımda forma giyen genç Belçikalı, Anderlecht formasıyla 232 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda ise 32 gol, 31 asist kaydetti.
