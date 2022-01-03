Yılan hikayesine dönen Edin Visca transferinde en kritik haftaya girildi... Geçtiğimiz süreçte başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerin ardından, teknik direktör Abdullah Avcı da bizzat eski kulübü Başakşehir'den kolaylık isterken, Edin Visca da ilk tercihinin Trabzonspor olacağını Göksel Gümüşdağ'a iletti.Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Başakşehir'in patronu, İrfan Can transferinde olduğu gibi işi kızıştırmaya çalışıp, Fenerbahçe'yi hatta yurt dışından bazı kulüpleri dahi yarışa sokmaya uğraşmasına rağmen Bordo-Mavili yönetimin tavrı net. En son başarı bonuslarıyla birlikte 4 milyon Euro'luk teklif yapan Trabzonspor cephesi, "Bu rakamın üstüne çıkmayacağız" dedi.Küçülmeye giden ve 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Visca'yı kesin olarak satma kararı alan Başakşehir'de, Başkan Gümüşdağ'ın Trabzonspor'un bu teklifine sıcak baktığı ortaya çıktı.Trabzonspor ile Başakşehir'in son detayları görüştüğü ve kısa bir süre içerisinde imzaların atılacağı bilgisine ulaşıldı.