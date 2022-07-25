Trabzonspor'da Trondsen alarmı

Yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Trondsen ile ilgili kararını verdi. Transfer teklifi alamayan futbolcu için son çare fesih olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Trondsen alarmı
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25 Temmuz 2022 15:08
Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ederken, takımda düşünülmeyen oyuncularla da görüşmeler yapılıyor. Bordo-mavililerde Anders Trondsen konusunda karar verildi.

TRONDSEN TAKIM BULAMADI

Haber61'de yer alan habere göre; yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve kampa da götürülmeyen Anders Trondsen, henüz takım bulamadı. Ülkesinden bazı kulüplerle görüşmesine rağmen sonuç alamayan Norveçli futbolcu için bir süre daha beklenecek.

SON ÇARE FESİH

Son çare olarak da sözleşme feshi gündeme gelebilir. Trabzonspor, 2 sezondur sakatlık problemleri yaşayan Trondsen'in maaşının bir kısmını vererek, yolları ayırabilir. 2024'e kadar mukavelesi olan Trondsen, senelik 900 bin euro ücret alıyor. Geçen sezon Trondsen 14 maçta 736 dakika bordo-mavili formayı giydi ve skora katkı yapamadı.



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