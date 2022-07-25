Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ederken, takımda düşünülmeyen oyuncularla da görüşmeler yapılıyor. Bordo-mavililerde Anders Trondsen konusunda karar verildi.
TRONDSEN TAKIM BULAMADI
Haber61'de yer alan habere göre; yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve kampa da götürülmeyen Anders Trondsen, henüz takım bulamadı. Ülkesinden bazı kulüplerle görüşmesine rağmen sonuç alamayan Norveçli futbolcu için bir süre daha beklenecek.
SON ÇARE FESİH
Son çare olarak da sözleşme feshi gündeme gelebilir. Trabzonspor, 2 sezondur sakatlık problemleri yaşayan Trondsen'in maaşının bir kısmını vererek, yolları ayırabilir. 2024'e kadar mukavelesi olan Trondsen, senelik 900 bin euro ücret alıyor. Geçen sezon Trondsen 14 maçta 736 dakika bordo-mavili formayı giydi ve skora katkı yapamadı.
TRONDSEN TAKIM BULAMADI
Haber61'de yer alan habere göre; yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve kampa da götürülmeyen Anders Trondsen, henüz takım bulamadı. Ülkesinden bazı kulüplerle görüşmesine rağmen sonuç alamayan Norveçli futbolcu için bir süre daha beklenecek.
SON ÇARE FESİH
Son çare olarak da sözleşme feshi gündeme gelebilir. Trabzonspor, 2 sezondur sakatlık problemleri yaşayan Trondsen'in maaşının bir kısmını vererek, yolları ayırabilir. 2024'e kadar mukavelesi olan Trondsen, senelik 900 bin euro ücret alıyor. Geçen sezon Trondsen 14 maçta 736 dakika bordo-mavili formayı giydi ve skora katkı yapamadı.
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