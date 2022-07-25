TRONDSEN TAKIM BULAMADI

SON ÇARE FESİH

Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ederken, takımda düşünülmeyen oyuncularla da görüşmeler yapılıyor. Bordo-mavililerde Anders Trondsen konusunda karar verildi.Haber61'de yer alan habere göre; yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve kampa da götürülmeyen Anders Trondsen, henüz takım bulamadı. Ülkesinden bazı kulüplerle görüşmesine rağmen sonuç alamayan Norveçli futbolcu için bir süre daha beklenecek.Son çare olarak da sözleşme feshi gündeme gelebilir. Trabzonspor, 2 sezondur sakatlık problemleri yaşayan Trondsen'in maaşının bir kısmını vererek, yolları ayırabilir. 2024'e kadar mukavelesi olan Trondsen, senelik 900 bin euro ücret alıyor. Geçen sezon Trondsen 14 maçta 736 dakika bordo-mavili formayı giydi ve skora katkı yapamadı.