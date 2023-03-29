Haber Tarihi: 29 Mart 2023 17:55 - Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 17:55

TOGG KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE - TOGG T10X kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Son dakika haberi... TOGG kura çekilişi sonuçları canlı yayında bu gece açıklanıyor. Türkiye'nin yerli otomobili Togg başvuru süreci sona erdi. Togg çekiliş adımı da bugün atılacak. 'Togg çekilişi ne zaman, saat kaçta' sorusu cevap buldu. Yerli otomobil başvuru sayısı 180 bine dayanarak rekor kırarken, aralarından 20 bin kişi, Togg T10X'in ilk kullanıcıları olacak. 20 bin kişinin yanı sıra 20 bin kişi de yedek listede yer alacak. Togg fiyat listesi 953 bin TL'den başlıyor.Peki, TOGG T10X kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

TOGG KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE - TOGG T10X kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
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Son dakika haberi...Togg çekilişi bugün gerçekleşecek. Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u Togg T10X'in ilk 20 bin kişilik sahibi belirlenecek. Rakiplerinden özellikleri ve kalitesiyle öne çıkan Togg'un fiyatı 953 bin TL'den başlıyoruz. Ön sipariş için Togg başvuru sayısı 177 bin oldu. Peki, TOGG çekilişi ne zaman? TOGG kura çekilişi saat kaçta? - TOGG T10X dijital kura ne zaman, saat kaçta çekilecek? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

TOGG T10X KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE 

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için kura çekilişi 29 Mart 2023'te gerçekleştirilecek. Çekiliş saat 21.00'de başlayacak.

TOGG T10X KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
 TOGG KURASI NE ZAMAN?
TOGG kura çekilişinin 29 Mart Çarşamba yani bu akşam saat 21.00'de düzenlenecek. Sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihliler TOGG Youtube ve TRT Haber canlı yayınında belli olacak.

TOGG ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

TOGG'un, websitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak.

TOGG ÇEKİLİŞ SÜRECİ 2 ADIMDAN OLUŞUYOR

Yerli otomobil TOGG'un çekiliş süreci asil ve yedek liste olmak üzere 2 adımlı olacak. TOGG çekiliş sonucu ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

KAZANAMAYANLARA ÜCRET İADESİ VERİLECEK

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.


Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

TOGG ANAHTAR TESLİM TARİHİ AÇIKLANDI

Yapılacak TOGG çekilişleri kapsamında, öncelikle V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X'ler Nisan ayından itibaren teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu TOGG T10X'lerin teslimatları 2023 Temmuz ayında başlayacak.

T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.
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