TCMB temmuz ayı faiz kararı tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2025 temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde yatırımcıların bekleyişi sürüyor. Merkez Bankası'nın ağustos ayında toplanması planlanmadığından piyasaların gözü PPK'den çıkacak temmuz ayı faiz kararında olacak. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen 2025 toplantı takvimine göre, temmuz ayı faiz kararı tarihi belli oldu.



Buna göre; TCMB'nin temmuz ayı faiz kararı 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.



PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA



TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Temmuz'da yapılacak. Kurulun ağustosta toplanması planlanmadığından piyasaların gözü PPK'den çıkacak temmuz ayı faiz kararında olacak.



Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'da sabit tutmuştu.



Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.



SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, haziran ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'da sabit tutmuştu.

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