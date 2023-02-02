Tatil uzayacak mı? 2023 Ara tatil ne zaman bitiyor? 15 tatil ne zaman bitiyor?

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2023 yarıyıl ara tatil ne zaman bitiyor, tatil uzayacak mı soruları tekrar gündeme geldi. Yorucu ve yoğun bir dönemi geride bırakan öğrenciler, evlerinde doyasıya tatilin keyfini çıkartıyor. Öğrenciler kar yağışının yoğun illerde tatil uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışı Ordu, Giresun, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin gibi illerde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili ne zaman bitecek? İşte detaylar...Kar yağışları tüm ülkeyi etkisi altına alırken ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den yeni uyarılar geldi. Kerem Ökten o tarihi işaret etti ve okulların tatil olabileceğini söyledi. Ökten paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Avrupa modeli, Kanada modeli ve Amerika modeli aynı fikirde. Türkiye'ye Sibirya'dan bir soğuk canavarı gelebilir. 14 Şubat sevgililer gününü içine alacak şekilde. Okulların durumu tekrar gözden geçirilebilir."İstanbul'un son durumunu paylaşan Öztek okullarla ilgili şunları söyledi:"Pazar günü ve pazartesi gününün ilk yarısı, yağışın en çok kısmını alırsınız diyor. Pazar günü, pazar gecesi ve pazartesi gününün ilk 1-12 saati… Dolayısıyla okullar konusu İstanbul'da cuma ve cumartesi günü gelişecek tahminlere göre değerlendirilmeli bence. Doğu anadoluda bir harita var. O haritadaki yerlerden birinden olsaydı İstanbul, çok yüksek olasılıkla bu iş tatil dedirtirdi. O kar miktarı, karın yayılarak yağması ama en kuvvetlisinin pazar ve pazartesi ilk yarıda kalması gibi durumlar var. Tahminler de değişebilir"Öğrenciler, 2022-2023 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatillerini 14-18 Kasım tarihlerinde yaptı. Yarıyıl tatili sonrası okullarda eğitim öğretim faaliyetleri başlayacak. İkinci dönem ara tatil ise 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. İkinci dönem ara tatili, Ramazan bayramı tatiliyle denk geldiğinden öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak. MEB takvimine göre okullarda ikinci dönem 16 Haziran'da sona erecek ve yaz tatili başlayacak.2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da okulların kapanmasıyla sona erecek. Öğrenciler okulların kapanmasıyla 90 gün süren yaz tatilinin tadını çıkaracak. Henüz 2023-24 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlanmadı. Ancak okulların Eylül ayının ilk haftası açılması bekleniyor.