Survivor Damla Can kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Damla Can kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Damla Can evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....

Survivor Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğan başarılı bir pilates eğitmenidir. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında üçüncülük elde ederek dikkatleri üzerine çeken Damla Can, aynı zamanda 2018 Survivor All Star yarışmasında da mücadele etmiştir. Tv8'in popüler programı Survivor Panorama'nın sunucuları arasında yer alarak televizyon kariyerine de adım atmıştır.



DAMLA CAN SURVİVOR'A KAÇ KEZ KATILDI?



Damla Can daha önce 2017 ve 2019 yıllarında Survivor'da mücadele etmişti. Sevilen yarışmacı, Survivor'dan sonra da TV8 ekranlarında Survivor Panoroma programında yorumculuk yapmıştı.



DAMLA CAN BOYU, BURCU, KİLOSU

Aslen nereli olduğu bilinmeyen Damla Can, 27 Şubat 1990 tarihinde doğmuştur. 171 cm boyunda ve 56 kg ağırlığındadır. Kova burcu olan Damla Can'ın ailesi hakkında ise annesi Serpil ve ağabeyi Ozan bilinmektedir.



DAMLA CAN INSTAGRAM HESABI



Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Damla Can, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Damla Can'ın Instagram hesabı (@damlacan)'dır.

1 milyondan fazla takipçisi bulunan Damla Can, burada günlük yaşantısı, spor aktiviteleri ve paylaşımlarıyla takipçileriyle etkileşimde bulunmaktadır.



DAMLA CAN SEVGİLİSİ

Eski Survivor oyuncularından Murat Ceylan ile ilişkisi olduğu iddia edilen Damla Can'ın özel hayatı genellikle gizli tutulmaktadır. Ancak çift, birlikte görüntülendikleri anlarla magazin gündemine sıkça gelmektedir.