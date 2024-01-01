Haber Tarihi: 01 Ocak 2024 17:55 - Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 17:55

Survivor Damla Can kimdir?

Survivor Damla Can kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Damla Can, 2024 Survivor All Star kadrosunda yer aldı. Sporcu olan Damla Can kimdir, nerelidir, sevgilisi kimdir? Damla Can Iık evli mi, çocuğu var mı? İşte Instagram hesabı ve boyu hakkında detaylar...

Survivor Damla Can kimdir?
Abone Ol
Survivor Damla Can kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Damla Can kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Damla Can evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....

SURVİVOR DAMLA CAN KİMDİR?

Survivor Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğan başarılı bir pilates eğitmenidir. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında üçüncülük elde ederek dikkatleri üzerine çeken Damla Can, aynı zamanda 2018 Survivor All Star yarışmasında da mücadele etmiştir. Tv8'in popüler programı Survivor Panorama'nın sunucuları arasında yer alarak televizyon kariyerine de adım atmıştır.

DAMLA CAN SURVİVOR'A KAÇ KEZ KATILDI?

Damla Can daha önce 2017 ve 2019 yıllarında Survivor'da mücadele etmişti. Sevilen yarışmacı, Survivor'dan sonra da TV8 ekranlarında Survivor Panoroma programında yorumculuk yapmıştı.

DAMLA CAN BOYU, BURCU, KİLOSU

Aslen nereli olduğu bilinmeyen Damla Can, 27 Şubat 1990 tarihinde doğmuştur. 171 cm boyunda ve 56 kg ağırlığındadır. Kova burcu olan Damla Can'ın ailesi hakkında ise annesi Serpil ve ağabeyi Ozan bilinmektedir.

DAMLA CAN INSTAGRAM HESABI

Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Damla Can, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Damla Can'ın Instagram hesabı (@damlacan)'dır. 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Damla Can, burada günlük yaşantısı, spor aktiviteleri ve paylaşımlarıyla takipçileriyle etkileşimde bulunmaktadır.

DAMLA CAN SEVGİLİSİ

Eski Survivor oyuncularından Murat Ceylan ile ilişkisi olduğu iddia edilen Damla Can'ın özel hayatı genellikle gizli tutulmaktadır. Ancak çift, birlikte görüntülendikleri anlarla magazin gündemine sıkça gelmektedir.

Damla Can'ın spor kariyeri jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri vererek başlamıştır. Dizi ve film projelerinde yer almayan Damla Can, spor ve televizyon kariyerine odaklanmıştır.

SURVİVOR ALL STAR 2024 KADROSU - TIKLAYINIZ
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Yunus oynadı, Leicester rahat kazandı Futbol Yunus oynadı, Leicester rahat kazandı
West Bromwich deplasmanda kaybetti! Futbol West Bromwich deplasmanda kaybetti!
Erol Bulutlu Cardiff, QPR'yi iki golle geçti Cardiff Erol Bulutlu Cardiff, QPR'yi iki golle geçti
Eric Bailly'den Beşiktaş mesajı Beşiktaş Eric Bailly'den Beşiktaş mesajı
Arabistan'da Raphael Varane derbisi! Manchester United Arabistan'da Raphael Varane derbisi!
39'luk Vagner Love'dan yeni transfer Dünya Transferler 39'luk Vagner Love'dan yeni transfer
Buffon'dan futbola radikal öneri! Dünya Futbolu Buffon'dan futbola radikal öneri!
Adem Büyük'ten Galatasaray ve Fatih Terim itirafı Galatasaray Adem Büyük'ten Galatasaray ve Fatih Terim itirafı
Liverpool, Mbappe yarışına dahil oluyor! Liverpool Liverpool, Mbappe yarışına dahil oluyor!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
MANU'da Altay Bayındır'a kötü haber!
2
Suudi Arabistan'da çok daha büyük bir kriz direkten dönmüş
3
Galatasaray'da ayrılık kararı! Kiralık gidiyorlar
4
Daichi Kamada için Türkiye cevabı!
5
İşte Rachid Ghezzal'ın kadro dışı nedeni
6
Galatasaray'da Okan Buruk'un istediği 2 yıldız!
7
Fenerbahçe'de Mert Müldür'e gün doğdu
yukarı ok