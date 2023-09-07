Haber Tarihi: 07 Eylül 2023 14:49 - Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 14:49

Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları

Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu. Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star'da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu olmuştu. Peki, Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları

Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları
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Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı resmi hesabında ilk yarışmacının Nihat Altınkaya olacağını açıkladı. Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. Peki, Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları
SURVIVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor All Star'ın başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak yarışmanın 2024 ocak ayında başlaması bekleniyor.


 13 Haziran tarihinde gerçekleşen Survivor finalinde Acun Ilıcalı seyircilere müjdeyi verdi. Büyük final gecesi Acun Ilıcalı 2024 sezonu konseptini açıkladı.

Ilıcalı, "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor." dedi.

SURVİVOR ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Final gecesine katılan Survivor Nagihan All Star için yeşil ışık yaktı. Acun Ilıcalı'nın sorması üzerine Survivor tarihinin en iddialı kadın yarışmacılarından olan Nagihan ilk yarışmacı olacağını söyledi.

 

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