Haber Tarihi: 18 Temmuz 2024 11:49 - Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024 11:49

Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2024-2025

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı Ağustos ayında başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ligde fikstür 11 Temmuz perşembe günü çekilecek. 2024-2025 sezonunda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken gözler transfer döneminin bitişine çevrildi. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri belli olurken en fazla limit son şampiyon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oldu. Peki Süper Lig transfer ne zaman bitiyor? İşte, transferin sona ereceği tarih…

Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2024-2025
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Süper Lig'de heyecanın başlamasına kısa bir zaman kala takımlar takviye çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2024-2025 sezonunda yaz transfer ve ara Transfer Dönemi tarihlerini duyurdu. Alt ligden gelen üç takım Göztepe, Eyüpspor ve Bodrumspor oldu. Transfer sezonunun hızlı takımlarından Trabzonspor, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram gibi oyuncuları transfer etti. Michy Batshuayi'nin ise yeni adresi Galatasaray oldu. Beşiktaş ise takımını Paulista ve Rafa Silva ile güçlendirdi. Peki Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte, transfer sezonun biteceği tarih…

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

2024-2025 sezonunda takımlar harcama limitleri doğrultusunda takviye yapmaya devam ediyor. Transfer sezonu 24 Haziran'da başlarken 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Yaz transfer dönemi toplam 82 gün sürecek.

Takımlar 13 Eylül'e kadar takımlarına takviye yapabilirken ikinci transfer olarak adlandırılan ara transfer ise 13 Ocak-11 Şubat 2025 tarihlerinde olacak.

Yeni sezon ise 9,10,11,12 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

SÜPER LİG 2024-2024 HARCAMA LİMİTLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu 2024-2025 sezonunda takımların harcama limitlerini belirledi. Takımlar %30 sapma bedeliyle transfer yapabilecek. En yüksek harcama limiti sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın oldu. Bu takımları Karadeniz ekibi Rizespor takip etti.
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