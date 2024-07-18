Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2024-2025

Süper Lig'de heyecanın başlamasına kısa bir zaman kala takımlar takviye çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2024-2025 sezonunda yaz transfer ve ara Transfer Dönemi tarihlerini duyurdu. Alt ligden gelen üç takım Göztepe, Eyüpspor ve Bodrumspor oldu. Transfer sezonunun hızlı takımlarından Trabzonspor, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram gibi oyuncuları transfer etti. Michy Batshuayi'nin ise yeni adresi Galatasaray oldu. Beşiktaş ise takımını Paulista ve Rafa Silva ile güçlendirdi. Peki Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte, transfer sezonun biteceği tarih…

2024-2025 sezonunda takımlar harcama limitleri doğrultusunda takviye yapmaya devam ediyor. Transfer sezonu 24 Haziran'da başlarken 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Yaz transfer dönemi toplam 82 gün sürecek.

Takımlar 13 Eylül'e kadar takımlarına takviye yapabilirken ikinci transfer olarak adlandırılan ara transfer ise 13 Ocak-11 Şubat 2025 tarihlerinde olacak.

Yeni sezon ise 9,10,11,12 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu 2024-2025 sezonunda takımların harcama limitlerini belirledi. Takımlar %30 sapma bedeliyle transfer yapabilecek. En yüksek harcama limiti sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın oldu. Bu takımları Karadeniz ekibi Rizespor takip etti.