Haber Tarihi: 26 Mayıs 2025 19:47 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 19:47

Süper Lig ne zaman bitiyor? (2024-25 Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu için geri sayım başladı! 19 takımın yer aldığı Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray birinci, Fenerbahçe ise ikincilik koltuğunda yer alıyor. Finale doğru puan tablosunda da şekil değişecek. Peki, Süper Lig bitişi ne zaman?

Süper Lig ne zaman bitiyor? (2024-25 Trendyol Süper Lig)
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2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu, Türk futbolseverler için unutulmaz anlarla dolu bir maraton olarak tarihe geçiyor. Galatasaray'ın 18 Mayıs 2025'te Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesiyle, ligin zirvesi şimdiden belli oldu. Ancak, küme düşme hattındaki mücadeleler ve Avrupa kupalarına katılma yarışı, heyecanı son haftaya kadar canlı tutuyor.Peki, 24-25 Mayıs bu hafta sonu Süper Lig maçları var mı? Süper Lig bitti mi, ne zaman bitecek?

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 1 Haziran günü gerçekleşecek maçların ardından noktalancak. Yeni sezon Süper Lig ise Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. 2025-26 sezonu ilk maçları 8-9-10-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR, SON MAÇ NE ZAMAN?

2024-2025 Süper Lig sezonu, resmi olarak 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Ligin 38. ve son haftasında oynanacak maçlar, tüm takımların sıralamasını ve küme düşme hattını kesinleştirecek. Son hafta maçlarının programı henüz açıklanmamış olsa da, TFF'nin resmi duyurularına göre Haziran 2025'te fikstür netleşecek. Şu ana kadar bilinen bilgilere göre, son hafta maçları 30 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde oynanacak. Bu maçlar, küme düşecek son takımları ve Avrupa kupalarına katılacak ekipleri belirleyecek.

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