Haber Tarihi: 23 Mayıs 2023 13:30 - Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 13:30

Süper Lig ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig'de kaç maç kaldı?

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu Ağustos ayında başlamıştı. Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın geride kalmasıyla bitlikte sezon bitiş tarihi merak konusu oldu. Süper Lig 2022 - 2023 sezonu için geri sayın başlaadı. Peki Süper Lig ne zaman bitiyor? Süper Lig'de kaç maç kaldı? İşte bitiş tarihi...

Süper Lig ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig'de kaç maç kaldı?
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Süper Lig bu sezon 5 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Ligde sona gelindikçe heyecan artmaya başladı. 34. haftanın sona ermesiyle ligde sıralama sık sık değişmeye başladı. Üç büyük takımın kıyasıya yarıştığı bu sezonda puan farkları azalıyor
SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) paylaştığı takvime göre 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonu 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Süper Lig Puan Durumu

 Sıra TakımOGBMAYAvP 
  1 Galatasaray 33 25 4 4 73 26 47 79 Şampiyonlar Ligi Eleme
  2 Fenerbahçe 33 23 5 5 82 39 43 74 UEFA Konferans Eleme
  3 Beşiktaş 34 22 8 4 70 31 39 74 UEFA Konferans Eleme
  4 A.Demirspor 33 18 9 6 70 41 29 63  
  5 Başakşehir 33 15 8 10 45 34 11 53  
  6 Trabzonspor 33 15 6 12 54 48 6 51  
  7 Konyaspor 33 12 13 8 45 36 9 49  
  8 Kayserispor 33 15 4 14 54 57 -3 49  
  9 Karagümrük 33 11 11 11 69 62 7 44  
  10 Alanyaspor 34 11 8 15 52 62 -10 41  
  11 Kasımpaşa 33 11 7 15 40 52 -12 40  
  12 Ankaragücü 33 11 6 16 40 47 -7 39  
  13 Antalyaspor 33 10 8 15 43 51 -8 38  
  14 Sivasspor 34 10 7 17 44 53 -9 37  
  15 İstanbulspor 33 10 5 18 40 61 -21 35  
  16 Giresunspor 33 8 10 15 37 56 -19 34 Küme düşme
  17 Ümraniye 33 6 9 18 44 59 -15 27 Küme düşme
  18 Gaziantep FK 33 6 7 20 31 63 -32 25 Ligden çekildi
  19 Hatayspor 33 6 5 22 19 74 -55 23 Ligden çekildi
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