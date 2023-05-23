Süper Lig ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig'de kaç maç kaldı?

|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Galatasaray
|33
|25
|4
|4
|73
|26
|47
|79
|Şampiyonlar Ligi Eleme
|2
|Fenerbahçe
|33
|23
|5
|5
|82
|39
|43
|74
|UEFA Konferans Eleme
|3
|Beşiktaş
|34
|22
|8
|4
|70
|31
|39
|74
|UEFA Konferans Eleme
|4
|A.Demirspor
|33
|18
|9
|6
|70
|41
|29
|63
|5
|Başakşehir
|33
|15
|8
|10
|45
|34
|11
|53
|6
|Trabzonspor
|33
|15
|6
|12
|54
|48
|6
|51
|7
|Konyaspor
|33
|12
|13
|8
|45
|36
|9
|49
|8
|Kayserispor
|33
|15
|4
|14
|54
|57
|-3
|49
|9
|Karagümrük
|33
|11
|11
|11
|69
|62
|7
|44
|10
|Alanyaspor
|34
|11
|8
|15
|52
|62
|-10
|41
|11
|Kasımpaşa
|33
|11
|7
|15
|40
|52
|-12
|40
|12
|Ankaragücü
|33
|11
|6
|16
|40
|47
|-7
|39
|13
|Antalyaspor
|33
|10
|8
|15
|43
|51
|-8
|38
|14
|Sivasspor
|34
|10
|7
|17
|44
|53
|-9
|37
|15
|İstanbulspor
|33
|10
|5
|18
|40
|61
|-21
|35
|16
|Giresunspor
|33
|8
|10
|15
|37
|56
|-19
|34
|Küme düşme
|17
|Ümraniye
|33
|6
|9
|18
|44
|59
|-15
|27
|Küme düşme
|18
|Gaziantep FK
|33
|6
|7
|20
|31
|63
|-32
|25
|Ligden çekildi
|19
|Hatayspor
|33
|6
|5
|22
|19
|74
|-55
|23
|Ligden çekildi