Süper Lig ne zaman başlıyor? 2023-2024 milli ara ne zaman bitiyor?

Milli maç arası hakkında detaylar araştırılıyor. Süper Lig maçlarına milli ara molası verilmişti. Taraftarlar, 13 hafta maçları için milli aranın ne zaman biteceğini sorguluyor. Peki, Süper Lig milli ara ne zaman bitiyor, kaç gün var?2023-2024 Süper Lig'in 12. haftası 12 Kasım Pazar günü tamamlandı ve 13 Kasım günü milli araya çıkıldı.EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler-Türkiye mücadelesi A Milli Takımın son eleme grubu mücadelesi olacak.Süper Lig maçları, 13. haftada 25 Kasım tarihinde başlayacak.