Haber Tarihi: 22 Kasım 2023 14:15 - Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 14:15

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2023-2024 milli ara ne zaman bitiyor?

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 D grubu maçları sebebiyle Süper Lig'de verilen aranın bitişi belli oldu. Milli ara ne zaman bitecek futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 13 Kasım tarihinde başlayan aranın sonu için geri sayım başladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? 2023-2024 milli ara ne zaman bitiyor?

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2023-2024 milli ara ne zaman bitiyor?
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Milli maç arası hakkında detaylar araştırılıyor. Süper Lig maçlarına milli ara molası verilmişti. Taraftarlar, 13 hafta maçları için milli aranın ne zaman biteceğini sorguluyor. Peki, Süper Lig milli ara ne zaman bitiyor, kaç gün var?  SÜPER LİG MİLLİ ARA TAKVİMİ
2023-2024 Süper Lig'in 12. haftası 12 Kasım Pazar günü tamamlandı ve 13 Kasım günü milli araya çıkıldı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler-Türkiye mücadelesi A Milli Takımın son eleme grubu mücadelesi olacak.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig maçları, 13. haftada 25 Kasım tarihinde başlayacak.

 
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