Haber Tarihi: 09 Temmuz 2024 15:04 - Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 15:04

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 2024-2025

Profesyonel futbol liglerinde sezon planlamaları belli olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlayacağı tarihe az bir zaman kaldı. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 2024-2025
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Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım sürüyor. Süper Lig'in başlayacağı tarih, pek çok futbolsever tarafından merakla sorgulanıyor. Dev derbiler ve Süper Lig maçları için sabırsızlananlar, 2024-2025 Süper Lig başlangıç tarihini son günlerde sıklıkla araştırıyor. İşte, 2024-2025 TFF sezon başlangıç takvimi...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

TFF SEZON PLANLAMALARINI AÇIKLADI

TFF Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Ligde 2024-2025 sezon planlamalarını belirlemişti.

Buna göre, Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. TFF 2. Ligde 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.
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