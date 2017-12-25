Süper Lig Gol krallığı, Puan durumu Süper Lig, takımların puan sıralaması



23.12.2017 14:00 BURSASPOR 1 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

23.12.2017 16:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

23.12.2017 19:30 ATİKER KONYASPOR 1 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.

24.12.2017 14:00 KAYSERİSPOR 0 - 1 EVKUR YENİ MALATYASPOR

24.12.2017 14:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR 1 - 1 TRABZONSPOR A.Ş.

24.12.2017 16:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

24.12.2017 19:30 GALATASARAY A.Ş. 3 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

25.12.2017 20:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR



SÜPER LİG'DE 18. HAFTADA HANGİ MAÇLAR VAR?





21.01.2018 00:00 KASIMPAŞA A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

21.01.2018 00:00 BURSASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

21.01.2018 00:00 ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

21.01.2018 00:00 FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

21.01.2018 00:00 KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş.

21.01.2018 00:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

21.01.2018 00:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - EVKUR YENİ MALATYASPOR

21.01.2018 00:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ



SÜPER LİG'DE 17. HAFTA PUAN DURUMU NASIL? TIKLAYIN



21.01.2018 00:00 ANTALYASPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.21.01.2018 00:00 KASIMPAŞA A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR21.01.2018 00:00 BURSASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK21.01.2018 00:00 ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.21.01.2018 00:00 FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.21.01.2018 00:00 KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş.21.01.2018 00:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR21.01.2018 00:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - EVKUR YENİ MALATYASPOR21.01.2018 00:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ 22.12.2017 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. 3 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR23.12.2017 14:00 BURSASPOR 1 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ23.12.2017 16:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.23.12.2017 19:30 ATİKER KONYASPOR 1 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.24.12.2017 14:00 KAYSERİSPOR 0 - 1 EVKUR YENİ MALATYASPOR24.12.2017 14:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR 1 - 1 TRABZONSPOR A.Ş.24.12.2017 16:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK24.12.2017 19:30 GALATASARAY A.Ş. 3 - 1 GÖZTEPE A.Ş.25.12.2017 20:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

Süper Lig puan durumunda hangi takım kaçıncı sırada? Bugün oynanan maçlar sonrası puan durumu nasıl değişti? İşte son durumu ve detaylar...Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.