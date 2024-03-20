Haber Tarihi: 20 Mart 2024 18:27 - Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 18:27

Süper Kupa maçı ne zaman? 2024 Süper Kupa finali ne zaman?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa mücadelesi ertelenmişti. Kulüpler Atatürk tişörtü ve pankart taleplerinin karşılanmaması nedeniyle sahaya çıkmama kararı alarak Türkiye'ye dönmüştü. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Kupa finali ne zaman yapılacak?

Süper Kupa maçı ne zaman? 2024 Süper Kupa finali ne zaman?
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanacağı yere dair AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'a öneride bulundu. Murat Kurum, Ali Koç'un tavsiyesine "Takipçisi ve destekçisi olacağız." yanıtını verdi. İşte, Süper Kupa finali hakkında bilgiler...

ERTELENEN MAÇ NE ZAMAN YAPILACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı önce krize dönüştü, ardından ileri bir tarihe ertelendi.

Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının yeni tarihi henüz belli olmadı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ALİ KOÇ'TAN ÖNERİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Fenerbahçe Kulübünü ziyaret etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kurum'un ziyareti sırasında Süper Kupa'nın oynanacağı yer için tavsiyede bulundu.

Ali Koç, Kurum'a "İktidar mensubu bir siyasetçi olarak sizden ricamız, Süper Kupa'nın deprem bölgesinde oynanmasını öneri olarak sunmak istiyoruz. Bence çok faydalı olur." dedi.

Kurum'un Ali Koç'a cevabı ise "Takipçisi ve destekçisi olacağız. Hassasiyetinden dolayı da Ali Koç başkanıma çok teşekkür ediyorum" oldu.
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