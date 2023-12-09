Haber Tarihi: 09 Aralık 2023 16:54 - Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 16:54

Süper Kupa finali ne zaman, nerede 2023/2024 - Türkiye Süper Kupa Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Süper Kupa final maçı ne zaman? 2023/2024 Türkiye Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının detayları belli oldu. 2022-2023 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali için heyecan dorukta. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının tarihi değişti. TFF, geçtiğimiz haftalar bu maçın tarihini ve oynanacağı yeri açıklamıştı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman?

Süper Kupa finali ne zaman, nerede 2023/2024 - Türkiye Süper Kupa Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman?
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2023/2024 Süper Kupa maçı ne zaman? 1966'dan beri oynanan Süper Kupa'da ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Son olarak 2013-2014 sezonunun Süper Kupa finalinde karşılaşan iki ekip, toplamda 7. kez söz konusu kupanın finalinde eşleşmiş oldu. İşte, merakla beklenen 2022-2023 sezonu finali ile ilgili bilgiler...
SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN 2023?
Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF'ye resmi başvuru yaptı.

Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasının tartışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verilen derbi mücadelenin bu yıl Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine alınmasını ve hatta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını TFF'ye yazı göndererek resmi talepte bulundu.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağını açıklamıştı. Federasyon, daha sonra bu tarihte değişiklik olduğunu açıklamış ve maçın 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da olacağını duyurmuştu.

TFF'nin Süper Kupa maçı için son açıklaması şu şekilde:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır."

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?


Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali yayıncı kuruluş ATV'den canlı yayınlanacak.

EZELİ RAKİPLER 7. KEZ SÜPER KUPA FİNALİNDE KARŞI KARŞIYA

Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.

En çok kazanan: 16 kez

Galatasaray (1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019)

En çok katılan: 25 kez

Galatasaray (1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1976, 1982, 1985, 1987, 1988, 1991, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2006, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019)

Üst üste en çok kazanan: 5 kez

Trabzonspor (1976, 1977, 1978, 1979, 1980)

Üst üste en çok katılan: 7 kez

Beşiktaş (1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995)

En çok kazanan teknik direktör: 5 kez

Fatih Terim (Galatasaray) (1996, 1997, 2012, 2013, 2019)

En farklı galibiyetler:

Galatasaray 3-0 Ankaragücü (1972)

Beşiktaş 3-0 Fenerbahçe (1974)

Trabzonspor 3-0 Altay (1980)

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (1996)

Trabzonspor 3-0 Bursaspor (2010)

Trabzonspor 4-0 Sivasspor (2022)

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