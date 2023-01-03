SON DAKİKA: Antalyaspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE, FB Antalyaspor

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

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Antalyaspor Fenerbahçe maçı hakemi



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joao Pedro ve Enner Valencia ile uzun dönemli sakatlıktan dönen Luan Peres ve Nazım Sangare Antalya'ya götürülmedi. Öte yandan ceza sınırındaki Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.