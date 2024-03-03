Haber Tarihi: 03 Mart 2024 16:41 - Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 16:41

Son cemre ne zaman düşüyor? 3. cemre düştü mü? 2024

Cemre düşme tarihleri 2024 ile cemre bugün düştü mü, sorusu şubat ayının sonuna doğru yaklaşılmasıyla merak edildi. İlk cemre ne zaman düşecek, cemre düştü mü, gündemde yer alan konuların başında geliyor. Halk arasında havaların ısınması baharın gelişi gibi anlamlar taşıyan cemre düşmesinin tamamlanmasının ardından toprak tarımsal faaliyetlerine başlıyor. Peki, cemre düşmesi nedir? İlk cemre ne zaman düşer, düşecek? 2024 İkinci cemre ne zaman düşüyor?

Son cemre ne zaman düşüyor? 3. cemre düştü mü? 2024
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İkinci cemrenin ne zaman düşeceği, ilk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte merak edilmeye başladı. Baharın müjdecisi olan cemrelerin ilk önce havaya sonra suya ve en son toprağa düşüyor. Toprağa düşecek olan son cemreyle birlikte ise baharın geldiğine inanılıyor. Peki, ikinci cemre suya ne zaman düşecek? 

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2024

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.

CEMRELER HAVAYA, SUYA VE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
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