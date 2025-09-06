Skriniar, Almanya karşısında büyüledi!

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda maçlar büyük bir sürpizle başladı. Almanya'yı ağırlayan Slovakya her iki yarıda bulduğu birer golle sahada 2-0 galip ayrıldı.
Slovakya kaptanı Fenerbahçeli Milan Skriniar, maça damgasını vurdu. Yıldız savunmacı karşılaşmada istatistikleriyle büyüledi. Tecrübeli stoper, 7 top uzaklaştırma; 3 top çalma, 8'de 5 isabetli uzun top, %91 pas isabeti ve 9'da 7 ikili mücadele kazanma başarısı ile dikkatleri üzerine çekti.
Kritik müdahaleleriyle Almanya'nın hücum hattına geçit vermeyen 30 yaşında futbolcu, ülkesinin galibiyetinde kilit rol oynadı.
