06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Skriniar, Almanya karşısında büyüledi!

Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar, Slovkya - Almanya karşılaşmasındaki performansıyla büyüledi.

calendar 06 Eylül 2025 10:28
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Skriniar, Almanya karşısında büyüledi!
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda maçlar büyük bir sürpizle başladı. Almanya'yı ağırlayan Slovakya her iki yarıda bulduğu birer golle sahada 2-0 galip ayrıldı.

Slovakya kaptanı Fenerbahçeli Milan Skriniar, maça damgasını vurdu. Yıldız savunmacı karşılaşmada istatistikleriyle büyüledi. Tecrübeli stoper, 7 top uzaklaştırma; 3 top çalma, 8'de 5 isabetli uzun top, %91 pas isabeti ve 9'da 7 ikili mücadele kazanma başarısı ile dikkatleri üzerine çekti.

Kritik müdahaleleriyle Almanya'nın hücum hattına geçit vermeyen 30 yaşında futbolcu, ülkesinin galibiyetinde kilit rol oynadı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
