Haber Tarihi: 01 Eylül 2023 09:33 - Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 09:33

Siverek, Manavgat, İnegöl il mi olacak, ne zaman il oluyor? 2023

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il önerisi için AK Parti harekete geçti. Belirlenen 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak. Peki, Siverek, Manavgat, İnegöl il mi olacak, ne zaman il oluyor? 2023

Siverek, Manavgat, İnegöl il mi olacak, ne zaman il oluyor? 2023
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günü yaptığı bu açıklamayla gözler, 19 ilçenin daha il ilan edilip edilmeyeceğine çevrildi. Edinilen bilgilere göre MHP'nin seçimlerden önce yazılı olarak AK Parti'ye sunduğu yeni il ve ilçe teklifi olumlu karşılandı.
AK Parti Yerel Yönetimler Yasası konusunda çalışmayı 14 Mayıs seçimlerinden önce hazırladı ancak seçim yaklaştığı için çalışma rafa kaldırıldı. 67'den 81'e 1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıkmıştı.

MANAVGAT, SİVEREK, İNEGÖL İL Mİ OLUYOR, NE ZAMAN İL OLACAK? 2023

Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak. İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında. İsmi geçen ilçeler arasında Manavgat, Siverek, İnegöl de var. Yasa kabul edilirse Manavgat, Siverek, İnegöl il olacak.

25 İLÇEDE BEKLENTİ VAR

Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek; İnegöl, Alanya, Polatlı,Çorlu, Siverek, Nazilli, Cizre, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erciş'in aralarında olduğu 24-25 ilçenin olduğu belirtiliyor.

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