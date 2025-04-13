Haber Tarihi: 13 Nisan 2025 18:32 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 18:32

Sivasspor - Fenerbahçe Canlı İzle (Şifresiz Ücretsiz)

Sivasspor Fenerbahçe maçı ücretsiz bein Sports izle | Sivasspor Fenerbahçe maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Sivasspor Fenerbahçe maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçı şifresiz izleme detayları

Sivasspor - Fenerbahçe Canlı İzle (Şifresiz Ücretsiz)
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İZLE Sivasspor Fenerbahçe maçı bedava link! Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Net Global Sivasspor ile Fenerbahçe BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA




SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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FARKLI SKORLAR


Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla, bu sezonun ilk yarısında da sahasında 4-0'lık skorla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alman hakem Markus Schmidt oturacak.

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, o tarihten sonra çıktığı 14 lig maçında yenilgi yaşamadı. Jose Mourinho'nun ekibi, 11 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

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MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Moutoussamy, Bekir, Charisis, Efkan, Rodrigues, Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Çağlar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Talisca, Maximin, Dzeko



FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat ve Mert Hakan Yandaş, sakatlıkları sebebiyle kamp kadrosuna alınmadı. Grip olan İrfan Can Eğribayat da kadroda bulunmazken, Diego Carlos da teknik heyet tercihi nedeniyle kafileye dahil edilmedi.

SİVASSPOR'DA EKSİKLER

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita ile kaleci Djordje Nikolic, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 4 isim kart ceza sınırında. Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri halinde iç sahadaki Bellona Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE SEYİRCİSİ, TAKIMINI YALNIZ BIRAKACAK

Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamayacak. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Sipay Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.

LİGDE 38. RANDEVU

Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, bu maçla Trendyol Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 37 müsabakadan 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 9 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 81 golüne, Sivasspor 47 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazanmıştı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe'nin, deplasmanda Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Sivas'ta oynanan 18 maçın 7'sini sarı-lacivertli ekip, 4'ünü ise ev sahibi takım kazanırken, 7 müsabaka berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 32 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü. Sivas'ta oynanan son lig maçında iki takım, geçen sezon 2-2 berabere kaldı.


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