Simit Sarayı hisse halka arz kaç lot verir, düşer? | Simit Sarayı halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

2.5 Milyon katılım – 17 Lot (174 TL)

DMR Unlu Mamuller (Simit Sarayı) halka arz talep toplama işlemleri başlıyor. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını alan Simit Sarayı bugün ve yarın talep toplayacak. Dmr Unlu Mamuller halka arz hangi bankalarda var? sorusu da bu bağlamda merak ediliyor. Dmr Unlu Mamuller'nin halka arz açıklık oranı 40,47% olurken toplamda 75 milyon adet lot dağıtılacak. Şirket halka arz yoluyla 110.300.000 TL olan mevcut sermayesini 75.000.000 TL artırarak 185.300.000 TL'ye çıkarmayı hedefliyor. Peki, DMR Unlu Mamuller halka arz katılım endeksine uygun mu? İşte Simit Sarayı halka arz tarihleri ve tüm detaylar…Son zamanlarda halka arzlara olan ilgi oldukça fazla. Halka arzlara katılan yatırımcı sayısının artması yatırımcıya düşen lot miktarının düşmesi anlamına geliyor. Bu açıdan bakıldığında tahmini yatırımcı sayısına göre Simit Sarayı halka arz tahmini düşecek lot miktarı şu şekildedir;1.7 Milyon katılım – 24 Lot (245 TL)2.9 Milyon katılım – 14 Lot (143 TL)3.3 Milyon katılım – 13 Lot (133 TL)3.7 Milyon katılım – 11 Lot (112 TL)Simit Sarayı (Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.) halka arzı 21-22 Eylül tarihlerinde olacak. Halka arz fiyatı ise 10,24 TL olarak açıklandı.Simit Sarayı halka arzı eşit dağıtım şeklinde gerçekleşiyor ve 75,000,000 lot veriyor olacak.Bireyse ve şirklet çalışanlarına eşit dağıtım sunan Simit arayı halka arzı katılım endeksine uygundur.Acar Menkul Değerler A.Ş.Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Burgan Bank A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.DenizBank A.Ş.Dinamik Menkul Değerler A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye Halk Bankası A.Ş.Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ing Bank A.Ş.Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye İş Bankası A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fibabanka A.Ş.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finansbank A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank T.A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odea Bank A.Ş.Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T. Vakıflar Bankası T.A.O.Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.DMR kişi başı kaç lot düşeceği halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla belli olacak. 10,24 Liradan halka arz olacak şirketin hisselerini almak için Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşları faaliyet göstereceği belli oldu.Halka Arz Şekli- Sermaye Artırımı : 75.000.000 LotFonun Kullanım Yeri- %30 Mevcut üretim tesisinde yapılacak makine ve ekipman yatırımlarının finansmanı.- %40 Mağazacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi.- %30 İşletme sermayesi.