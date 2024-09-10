Sigorta nedir? Sigorta ne işe yarar?

Sigortacılık sektörü, insan için değerli olan her şeyi güvence altına alma mantığıyla hareket eder. Çeşitli riskler karşılığında bu değerlere gelecek olan zararların karşılanması, mal ve mülklerinde oluşacak hasarların onarılması ya da yerine yenilerinin konulması için gerekli olan maddi yükümlülüklere destek olur. Peki sigorta nedir, neleri kapsar ve neden önemlidir?

Sigortacılık, paylaşım esasına dayalı bir güvence sistemidir. Sigortalıların ödenen primlerinden oluşturulan maddi kaynakların, risklerin gerçekleşmesi durumunda ödenecek teminatlar için kullanıldığı bir modeldir. Sigortacılık sektörünün ürünü olan sigorta poliçeleri ise sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında düzenlenen tarafların, koşulların, sürelerin, karşılıklı yükümlülüklerin ve sorumlulukların tanımlandığı sözleşmelerdir. Poliçeler, güvence sağlanan değere, risk türüne göre isimlendirilir. Örneğin; sağlık sigortaları ile sigortalıların tanı, teşhis, tedavi süreçlerinde doğabilecek sağlık harcamaları güvence altına alınır. Taşıt sigortaları, sigortaya konu olan taşıtın çeşitli riskler nedeniyle meydana gelebilecek hasarların karşılanması için güvence sağlar.

Sigortacılık sektörü, birçok önemli ilke üzerinde inşa edilirken bunların başında ise güven kavramı gelir. Sigorta ürünlerinin en büyük özelliği, poliçeleri satın alan bireylerin güven duygusunu yaşamaları, kendilerini güvende hissetmeleridir. Güven kavramı birçok açıdan ele alınabilir. Hayatın olağan seyrinde her açıdan birçok riskle karşı karşıya kalınabileceği gerçeğinden hareketle sigortacılık sektörü, herhangi bir riskin gerçekleşmesi durumunda yaşanabilecek olan sorunlara karşı önceden önlem alınmasına olanak sağlar. Karşı karşıya kalınan risklere ya da güvence altına almak istenen değerlere göre ürünler geliştiren sigortacılık sektörü, sigortalıların bu zor dönemlerinde maddi açıdan yanında yer alır. Bu bağlamda sigortalılar, satın aldıkları poliçelerde belirtilen yükümlülükler çerçevesinde sigorta şirketlerine güven duyma ihtiyacı da hisseder.

Sigorta ürünleri birçok farklı alanda sizlere güvence sağlar. Sigorta yaptırmanın avantajları arasında bunlar yer alır:

Sigorta ürünleri, gerçekleşmesi ihtimal dahilinde olan risklere karşı, zararın giderilmesi için maddi kaynak sağlamanın bir yöntemidir. Risklerin gerçekleşmesi durumunda oluşan maddi kayıplar poliçe esaslarına göre ortadan kaldırılabilir ya da azaltılabilir.



Sigorta poliçeleri mal varlıklarınız için güvence sağlar.



Sigorta ürünleri, sağladığı güvenceler ile bireysel, ticari ve toplumsal açıdan risklerin yönetilmesinde önemli bir rol üstlenir.



Poliçelerin sunduğu teminatlar ile bireyler ve şirketler planlar dahilinde olmayan masrafları ortadan kaldırdığı için geleceğe dair maddi kaygılarını hafifletilebilir ve daha sağlıklı planlamalar yapılabilir.



Sigortacılık hizmetine dair tüm detayların yer aldığı hukuki sözleşmeler olan sigorta poliçelerinin imzalanması ile taraflar bu sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadır. O nedenle, sigorta poliçesi satın alırken sözleşmelerin detaylı bir şekilde okunması, poliçelerin sunduğu haklar ve yükümlülüklerin doğru bir şekilde anlaşılması çok önemlidir. Poliçe detaylarında anlaşılmayan ya da kabul edilmeyen şartların sözleşme tesis edilmeden önce mutlaka belirtilmesi gerekir. Sigorta poliçelerindeki güvence kapsamı, teminat ve prim tutarları, varsa özel şartlar, muafiyetler bilinmelidir. Sigortacılık sektöründe beyana dayalı olan bildirimlerden sigortalılar sorumlu olduğundan poliçe satın alırken istenen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde belirtilmesi sürecin sağlıklı işleyişi açısından gereklidir.

Sigorta poliçeleri, sigorta acenteleri, banka ya da aracılık eden kuruluşlardan satın alınabilir. Aynı zamanda sigortacılık hizmeti veren kurumların online satış kanalları ya da çağrı merkezlerinden de teklif almak mümkündür.



Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından olan Kuveyt Türk tarafından sunulan Kasko, Zorunlu Trafik Sigortası, Konut Sigortası gibi seçeneklerin yanı sıra Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası ürünlerini faizsiz sigortacılık anlayışından yararlanarak satın alabilirsiniz. Bu sigorta türlerinin yanı sıra Misafirim Güvende Sigortası poliçeleri ile 0-69 yaş grubunda yer alan ve Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişiler sağlık güvencelerinden faydalanabiliyor. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinizde yaşanabilecek acil sağlık sorunlarının tedavi masraflarınızı ise Seyahat Sağlık Sigortası ile teminatlandırabilirsiniz. Bu poliçelere ek olarak asistans hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz. Sağlık sigortası kategorisi ürünlerinden olan Kritik Hastalıklar Sigortası ile de beklenmeyen ve hayati tehlikesi olan hastalıklara yakalanma riskine karşı maddi güvence sağlayabilirsiniz.



Motorlu aracınızla üçüncü şahıslara verebileceğiniz fiziksel veya maddi zararların karşılanmasında Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminatlarının üzerindeki tutarları Limitsiz İhtiyari Mali Mesuliyet (Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası) poliçelerinin teminatları ile karşılayabilirsiniz. Bu planlarda üst limit poliçenizde yazılı olan teminatlar kadar uygulanır.