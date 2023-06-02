Haber Tarihi: 02 Haziran 2023 13:01 - Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023 13:01

Sigaraya zam geldi mi? 2023 yeni sigara zam listesi: Sigaraya ne zaman zam gelecek?

Son dakika sigaraya zam geldi mi? (2 Haziran 2023) Sosyal medyada ortaya atılan iddialar akabinde "sigaraya zam mı gelecek" merak ediliyor. Tiryakilerin gündeminde olan sigara zammına ilişkin son dakika açıklamaları takip ediliyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya 3 TL ile 5 TL aralığında zam gelebileceğini söyledi. Peki, sigaraya zam mı gelecek mi, ne kadar? İşte en düşük paket fiyatı...

Sigaraya zam geldi mi? 2023 yeni sigara zam listesi: Sigaraya ne zaman zam gelecek?
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Son dakika sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam konusu gündeme geldi. 2 Haziran 2023 itibariyle sigaraya zam geleceği iddiası sosyal medyanın başlıca konusu oldu. Bu haberler sonrası güncel sigara fiyatları listesine çevrildi. Sigara markalarından zam açıklaması da araştırılan bir diğer konu oldu. Peki Haziran'da sigaraya zam gelecek mi? Hangi marka sigaralara zam geliyor? İşte detaylar... 
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 
Sigara zammına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Zam miktarı ise henüz kesin olarak belirlenmedi. Ancak seçimden sonra paket fiyatlarında 5 ila 10 TL arasında bir artış yaşanması bekleniyor. Zammın ne zaman uygulanacağı ise henüz net olarak açıklanmadı.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya 3 TL ile 5 TL aralığında zam gelebileceğini söyledi.
 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ 2023

TÜİK enflasyon verilerini açıklanmasının ardından alkol ve tütün ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı belli oldu. Gelişme sonrasında sigara fiyatlarına hemen zam yapıldı. 


SAHTE ZAMLI SİGARA FİYATLARI LİSTESİ KORKUTTU…
Şuan internette dolaşımda olan ve "sahte" olarak belirtilen, 6 Haziran tarihli zamlı sigara fiyatları listesi şöyle:

Marlboro Edge 45 TL

Marlboro Edge (Blue / Sky) 45 TL

Marlboro Touch (Blue / Gray / White) 46 TL

Marlboro (Red / Touch) 46 TL

Parliament 48 TL

Parliament Midnight Blue 48 TL

Murattı 45 TL

Murattı Blue 45 TL

Lark 45 TL

Chesterfield 40 TL

L&M 40 TL

Marlboro Roll 50 36 TL

(Sarmalık kıyılmış tütün)

SİGARA ŞİRKETLERİ: BANDROL YETİŞMEDİ

Ulaştığımız bir şirketin temsilcisi, yurt dışına çok yüksek oranda sevkiyat yapıldığı için bandrol yetişmediğini, bu yüzden de geçici süre iç piyasaya yapılan sevkiyatta daralma yaşandığını söyledi.

BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Güven ise, "BAT Türkiye olarak, tüm operasyonlarımız olağan şekliyle devam etmektedir. Tüm iş ortaklarımıza yönelik sevkiyatlarımızı normal akışında sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.


Ancak tekel bayi platformlarının yöneticilerine göre sektörde konuşulan bir diğer neden de, haziran ayında sigaraya maliyet zammı gelecek olması nedeniyle firmaların kendilerini korumaya alması…

'HAZİRAN'DA MALİYET ZAMMI GELEBİLİR'
Aybaş, beklenen maliyet zammına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"5 Haziran'da sigaraya zam gelme olasılığından söz ediliyor. Firmaların üst düzey yetkililerine göre gelecek olan zam 10 TL'yi bulur ancak oluşacak tepkiden dolayı bunun gerçekleştirilmeyeceği söyleniyor. Ancak kesin olmamakla birlikte, 3 TL ila 5 TL aralığında bir zam yapılabilir.

TESK REKABET KURUMUNA ŞİKAYET ETTİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sigara firmalarını Rekabet Kurumu'na şikayet ettiklerini belirtti.

"Sigara satışına kota koyup zammı bahane ederek esnafımıza sigara verilmiyor. Dolayısıyla vatandaşta sigara bulamıyor. Aynı zamanda sigara firmaları bunu fırsat bilip esnafın sigaradaki kar marjını da kafalarına göre düşürüyorlar" diyen Palandöken konuyu rekabet kuruluna intikal ettirdiklerini söyledi.

Palandöken paylaşımında sigara firmalarına mutlaka yaptırım yapılmasını belirtirken aksi takdirde kısıtlı sigara satışı yapan firmalarla ilgili sigara satmama kararı alacaklarını ifade etti.

 

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