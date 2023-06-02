Sigaraya zam geldi mi? 2023 yeni sigara zam listesi: Sigaraya ne zaman zam gelecek?

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya 3 TL ile 5 TL aralığında zam gelebileceğini söyledi.



TÜİK enflasyon verilerini açıklanmasının ardından alkol ve tütün ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı belli oldu. Gelişme sonrasında sigara fiyatlarına hemen zam yapıldı.Şuan internette dolaşımda olan ve "sahte" olarak belirtilen, 6 Haziran tarihli zamlı sigara fiyatları listesi şöyle:Marlboro Edge 45 TLMarlboro Edge (Blue / Sky) 45 TLMarlboro Touch (Blue / Gray / White) 46 TLMarlboro (Red / Touch) 46 TLParliament 48 TLParliament Midnight Blue 48 TLMurattı 45 TLMurattı Blue 45 TLLark 45 TLChesterfield 40 TLL&M 40 TLMarlboro Roll 50 36 TL(Sarmalık kıyılmış tütün)Ulaştığımız bir şirketin temsilcisi, yurt dışına çok yüksek oranda sevkiyat yapıldığı için bandrol yetişmediğini, bu yüzden de geçici süre iç piyasaya yapılan sevkiyatta daralma yaşandığını söyledi.BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Güven ise, "BAT Türkiye olarak, tüm operasyonlarımız olağan şekliyle devam etmektedir. Tüm iş ortaklarımıza yönelik sevkiyatlarımızı normal akışında sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.Ancak tekel bayi platformlarının yöneticilerine göre sektörde konuşulan bir diğer neden de, haziran ayında sigaraya maliyet zammı gelecek olması nedeniyle firmaların kendilerini korumaya alması…Aybaş, beklenen maliyet zammına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:"5 Haziran'da sigaraya zam gelme olasılığından söz ediliyor. Firmaların üst düzey yetkililerine göre gelecek olan zam 10 TL'yi bulur ancak oluşacak tepkiden dolayı bunun gerçekleştirilmeyeceği söyleniyor. Ancak kesin olmamakla birlikte, 3 TL ila 5 TL aralığında bir zam yapılabilir.Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sigara firmalarını Rekabet Kurumu'na şikayet ettiklerini belirtti."Sigara satışına kota koyup zammı bahane ederek esnafımıza sigara verilmiyor. Dolayısıyla vatandaşta sigara bulamıyor. Aynı zamanda sigara firmaları bunu fırsat bilip esnafın sigaradaki kar marjını da kafalarına göre düşürüyorlar" diyen Palandöken konuyu rekabet kuruluna intikal ettirdiklerini söyledi.Palandöken paylaşımında sigara firmalarına mutlaka yaptırım yapılmasını belirtirken aksi takdirde kısıtlı sigara satışı yapan firmalarla ilgili sigara satmama kararı alacaklarını ifade etti.