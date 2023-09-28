Haber Tarihi: 28 Eylül 2023 20:00 - Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 20:00

Şifresiz maç izle, canlı izle bein sports 1 Süper Lig, Fenerbahçe Başakşehir maçı

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Şifresiz maç izle, canlı izle bein sports 1 Süper Lig, Fenerbahçe Başakşehir maçı
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Canlı Fenerbahçe Başakşehir izle! Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Başakşehir Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI, TIKLA






FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI DİNLE

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR BEIN SPORTS HABER İZLE



İrfan Can, İngiliz basınında gündem!

İsmail Kartal geldikten sonra gösterdiği performans ile Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldüren İrfan Can Kahveci, İngiliz basınında gündem oldu. İngiliz basını, İrfan Can Kahveci'nin bu sezonki performansına dikkat çekti. Haberde; "İsmail Kartal'ın kahramanı. Bu sezon Fenerbahçe'nin yükselişinde önemli pay sahibi" denildi. İrfan Can, iki gol daha atması halinde Fenerbahçe'deki en skorer dönemini yaşayacak.

Fenerbahçe'de başarının şifresi belli oldu

Süper Lig'in erteleme maçında bugün Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Sarı-lacivertliler ligde 6'da 6 yapıp, toplamda 13'te 13'e ulaşmayı ve maç fazlasıyla lider olan G.Saray'dan koltuğunu geri almayı istiyor. 12 resmi karşılaşmayı kazanan Kanarya, bunların 7'sinde kalesini gole kapattı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncularına olmazsa olmaz dediği ve en önem verdiği konu önde baskı. Deneyimli çalıştırıcı, rakibe uyguladığı ön taraf presi ile karşı takımların stoperlerini ve beklerini zor durumda bırakıyor. Oyun kurmalarını engelleyerek hataya veya uzun topa mecbur bırakan Kartal, topu da çabuk kaparak yeni oyun kuran taraf olmayı başarıyor. Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dzeko hatta geriden gelen Fred doğru pozisyon alımı ile bu prese katılıyor ve rakibin seçeneklerini en aza indirmeyi başarıyor.



Edin Dzeko, gençlere örnek oluyor

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko saha içinde olduğu gibi saha dışında da profosyenelliği ile dikkat çekiyor. 37 yaşındaki futbolcunun idmanlara en erken gelip en son çıktığı ve idman sonrası da ek çalışmalar yaptığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli kaptanın özellikle takımdaki yabancı futbolcuların takıma çabuk adapte olması ve Türk oyuncularla kaynaşması için de takım yemekleri organize ettiği ifade ediliyor. Yıldız futbolcunun takımdaki genç isimlerle de yakından ilgilendiği, fırsat buldukça altyapı takımlarının maçlarını takip ettiği öğrenildi. Dzeko'nun bu davranışlarından dolayı teknik direktör İsmail Kartal'ın da çok mutlu olduğu ve genç oyuncuları Boşnak yıldızı örnek almaları konusunda uyardığı ifade ediliyor. Dzeko, Sarı-Lacivertli formasıyla çıktığı 9 maçta 6 gol, 6 asiste imza attı.

Fenerbahçe'de 12. adam yine tribüne koşacak

Fenerbahçe, bu sezon iç saha maçlarında inanılmaz bir taraftar desteğiyle oynuyor. Tribünler doluyor, ilk düdükle birlikte 12. adam takımın en büyük ateşleyicisi oluyor. Sarı-Lacivertli futbolseverler, Başakşehir mücadelesinin biletlerine de büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkan tüm biletler tükendi. Kadıköy'de bu akşam yine tribünlerin çok büyük ölçüde dolu olması bekleniyor.

Fenerbahçe Başakşehir maçı hakemi
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de 5'te 5 yaptı

Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.

Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak. RAMS Başakşehir'de Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan statü gereği maçta yer alamayacak. Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie ise İstanbul ekibinin diğer eksikleri.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe

Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.



Başakşehir

Volkan, Onur, Duarte, Karzev, Lima, Abeid, Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Figueiredo, Piatek

31. kez karşı karşıya

Fenerbahçe ile Başekşehir ligde 31. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 30 karşılaşmada Fenerbahçe 16 galibiyet alırken Başakşehir ise 11 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 maç ise berabere bitti. Fenerbahçe'nin 42 golüne karşılık Başakşehir 33 kez rakibinin filelerini havalandırdı.

İsmail Kartal'dan oyunculara uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecekleri maç için planını yaptı. Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu, takımını Başakşehir maçına taktik çalışmalar kadar mental anlamda da hazırlamaya çalışıyor. İsmail Kartal, öğrencilerinin sezonun bu bölümüne kadarki performansından fazlasıyla memnun. Ancak oyuncuların ayaklarının yere sağlam basmasını sağlamaya da büyük önem veriyor. Tecrübeli hoca, dünkü antrenmanda bir kez daha futbolcularına bir konuşma yaptı. Kartal'ın, ''Yaralı bir rakiple oynayacağız. Sezona istedikleri gibi başlayamadılar ve teknik adam değişikliğine gittiler. Böylece farklı bir takım hüviyetine büründüler'' dediği öğrenildi. Başakşehir'in kadrosunda şampiyonluk yaşamış, kaliteli oyuncular olduğuna dikkat çeken başarılı çalıştırıcının, ''Çıkışa geçmek istiyorlar ve bizle oynayacakları maçı fırsat olarak görüyorlar. Bize pek çok zorluk çıkaracaklar. Şu ana kadar çok iyi sonuçlar aldık ve kazanma alışkanlığına sahibiz. Kalitemizi sahaya yansıtmayı başardık. Muhteşem taraftarımızı da yine arkamıza alacağız. Ancak ne olursa olsun, ilk düdükten son düdüğe kadar dikkatli olmak zorundayız. Yolumuza kayıpsız devam edeceğimize inancım tam'' ifadelerini kullandığı kaydedildi.


 

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