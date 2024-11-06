Haber Tarihi: 06 Kasım 2024 14:15 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 14:15

Shakhtar Donetsk - Young Boys maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Shakhtar Donetsk - Young Boys Maçı Canlı İzle Şifresiz

Shakhtar Donetsk - Young Boys maçı canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde Shakhtar Donetsk ve Young Boys karşı karşıya geliyor. Shakhtar Donetsk - Young Boys maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Peki, Shakhtar Donetsk - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Shakhtar Donetsk - Young Boys maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Shakhtar Donetsk - Young Boys Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Shakhtar Donetsk - Young Boys maçıyla devam ediyor. Shakhtar Donetsk kendi evinde Young Boys takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Shakhtar Donetsk - Young Boys Maçını Canlı İzlemek İçin Tıklayınız



Shakhtar Donetsk - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk - Young Boysa maçı 6 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te oynanacak. Müsabaka, Tabii Spor'da canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylara kontraspor.com'dan ulaşabilirsiniz.
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