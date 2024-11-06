Shakhtar Donetsk - Young Boys maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Shakhtar Donetsk - Young Boys Maçı Canlı İzle Şifresiz

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Shakhtar Donetsk - Young Boys maçıyla devam ediyor. Shakhtar Donetsk kendi evinde Young Boys takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Shakhtar Donetsk - Young Boysa maçı 6 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te oynanacak. Müsabaka, Tabii Spor'da canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylara kontraspor.com'dan ulaşabilirsiniz.