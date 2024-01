Seyyanen zam devam edecek mi? 2024 Seyyanen zammı

Yeni yılın ilk haftasında Türkiye'nin ana gündem maddesi, memur ve emekli maaşları oldu. Geçtiğimiz hafta 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücret tutarı açıklanmıştı. Bu hafta ise TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon farkıyla birlikte memur ve emekli maaşlarının netleşmesi bekleniyor. Temmuz ayında memurlara 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılmıştı, ve yeni yılda bu zammın devam edip etmeyeceği merak edilen konulardan birisi oldu.



Seyyanen zam devam edecek mi? 2024



Seyyanen zam, Temmuz 2023'te çıkarılan yasa ile kamu görevlilerine yapılan bir zam türüdür. Bu zam, enflasyon farkı dahil olmak üzere belirli bir dönem için öngörülen artışa ek olarak gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanan tutarı ifade eder. Temmuz-aralık döneminde 15.965 gösterge rakamı ile maaş katsayısının çarpımı sonucu 8.139 lira seyyanen zam ödendi. Damga vergisi kesildikten sonra görevdeki memurlara yılsonuna kadar 8 bin 77 lira ödeniyor. Seyyanen zam, ilave ücret olarak ödenir ve ikramiye, tazminat, döner sermaye ödemelerinde dikkate alınmaz.



2023 Temmuz ayındaki zamın 31 Aralık 2023'te sona ermesi bekleniyor, ancak sonraki dönemlerde de devam edeceği öngörülmektedir. 2024-2025 yılları için yapılan Kamu Toplu Sözleşmesi'ne göre aylık katsayı artışına bağlı olarak seyyanen zam tutarı artacak. 1 Ocak-30 Haziran 2024 arasında aylık katsayı 0.586266 olarak belirlendi ve bu da seyyanen zam tutarının 9.360 liraya çıkacağı anlamına geliyor, ki bu da yüzde 15'lik bir artışı temsil eder.



Öte yandan, emeklilere Temmuz 2023'te seyyanen zam yapılmamıştı. Ocak 2024'te emeklilere yapılacak seyyanen zam henüz belli değil, ancak toplu sözleşmeye göre yüzde 15 zam ve üzerine enflasyon farkının ekleneceği belirtiliyor.



Bugün saat 10:00'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca kişinin alacağı zam oranı netleşmiş olacak. Memur, emekli, dul-yetim, en düşük emekli maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kıdem tazminatı gibi birçok ödeme, Aralık ayı enflasyonuyla birlikte güncellenecek.



Eşinden dul, anne ve babasından yetim maaşı alan kişilerin maaşları da oranlarına göre Ocak ayında zam alacak. Ayrıca, en düşük emekli maaşı için Meclis'e bir düzenleme yapılacak ve mevcut 7500 lira olan en düşük emekli maaşı 10 bin liranın üzerine çıkabilir.



Maaş ödemeleri SSK'lı emekliler için her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular için her ayın 25-28 arasında, memurlar için ise her ayın 15'inde yapılıyor. Emeklilere enflasyon farkı ödemeleri için tarih daha sonra duyurulacak. Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3,28 olarak gerçekleşti ve SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 33,64 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacak.



Sonuç olarak, memur ve emeklilerin maaşlarının Ocak 2024'te yapılacak enflasyon farkı ve seyyanen zam ile birlikte artması bekleniyor. Bu durum, maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak seyyanen zam tutarının artış göstereceği anlamına gelmektedir.

