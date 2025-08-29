29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-255'
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
2-0DA
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta idmana çıktı

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda Solskjaer sonrası teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı. Deneyimli teknik adam, takımın başında idmana çıktı.

calendar 29 Ağustos 2025 19:10 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 19:11
Haber: Sporx.com
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta idmana çıktı
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer sonrası Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı. 

Siyah-beyazlılardan, Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Bu gelişmenin ardından yeni teknik direktör için en büyük aday olarak öne çıkan Sergen Yalçın ile görüşüldü ve anlaşma sağlandı. 

Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede, 52 yaşındaki teknik adamla iki yıllık anlaşma sağladı. 

TAKIMIN BAŞINDA İDMANA ÇIKTI


Sergen Yalçın öğle saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yaptı. Deneyimli teknik adam, akşam saatlerinde ise takımın başında antrenmana çıktı.

İKİ KUPA SEVİNCİ

Serdal Adalı, başkanlık görevine ilk geldikten sonra da Sergen Yalçın'ı göreve getirmek istemiş ancak Yalçın, o dönem teklifi kabul etmemişti. Başarılı teknik adamın, bu kez Beşiktaş'a dönmeye 'Evet' dedi.

Beşiktaş'ın son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıların başında Sergen Yalçın görev yapmıştı. Beşiktaş, o dönem lig ile birlikte Türkiye Kupası'nı da kazanarak iki kupa sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş'ı daha önce Ocak 2020 - Aralık 2021 dönemi arası çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 maça çıktı. Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.

