Serdar Saatçı, Portekiz'de de gündem oldu

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Saatçı, Türkiye'de olduğu gibi Portekiz'de de gündem oldu. 19 yaşındaki futbolcu, Braga'da B Takımı'na gönderildi.



SERDAR SAATÇI KIRMIZI KART GÖRDÜ



Braga B Takımı ile ilk maçına Fafe karşısında çıkan Serdar Saatçı, maçın 21. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



BONSERVİSİ NE KADARDI?



Serdar Saatçı Beşiktaş'ta sezon başı kampındaki disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılmış daha sonra da 1.5 milyon euro bonservis bedeli ile Braga'nın yolunu tutmuştu.



NE OLMUŞTU?



Beşiktaş'ta Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında oyuna giren ve 83. dakikada kenara alınırken, teknik direktör Valerien Ismael'e tepki gösteren Serdar Saatçı, kadro dışı bırakılmıştı. Beşiktaş formasını 15 kez giyen Saatçı siyah-beyazlı forma ile 1 gol attı.





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