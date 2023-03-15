SEL UYARISI OLAN İLLER 2023! Son dakika sel baskını uyarısı

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Mart ayına girilmesiyle birlikte hava şartları yeniden değişiklik gösterdi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den sosyal medyayı sallayan açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama ile birlikte Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kilis ve Niğde'de ciddi bir yağış bekleniyor. Özellikle o ili uyardı. İşte tüm detaylar...AFAD, Gaziantep'te şiddetli yağış uyarısında bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteorolojiye göre yarın Gaziantep'te kuvvetli yagış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır" uyasırında bulundu. Gaziantep'e özel uyarının yapılmasının yanı sıra bölge bölge durum şöyle aktarıldı;''Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''