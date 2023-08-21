Seda Sayan ne zaman başlıyor? 2023-2024 Seda Sayan yeni sezon ne zaman?

Ekranların ilgiyle takip edilen programlarından Sabahın Sultanı Seda Sayan ekranlara dönüyor! Programın yayınlanmasına kısa bir süre kala hazırlıklar tamamlandı. Seda Sayan uzun yaz arasından sonra ekranlara merhaba diyecek. Peki, Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezona ne zaman başlıyor? Seda Sayan ne zaman başlayacak? Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ne zaman yayınlanacak? İşte Sabahın Sultanı Seda Sayan yayın tarihi…Star TV'de izleyicisi ile buluşacak olan Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın 29 Ağustos Pazartesi gününden itibaren ekranlarda olması bekleniyor.