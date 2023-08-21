Haber Tarihi: 21 Ağustos 2023 10:33 - Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 10:33

Seda Sayan ne zaman başlıyor? 2023-2024 Seda Sayan yeni sezon ne zaman?

Seda Sayan 2023-2024 sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Gündüz kuşağının sevilen programlarından Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezon için gün sayıyor. Seda Sayan'ın takipçileri de "Sabahın Sultanı Seda Sayan" programının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Seda Sayan ne zaman başlıyor 2023? Seda Sayan yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Seda Sayan ne zaman başlıyor? 2023-2024 Seda Sayan yeni sezon ne zaman?
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Ekranların ilgiyle takip edilen programlarından Sabahın Sultanı Seda Sayan ekranlara dönüyor! Programın yayınlanmasına kısa bir süre kala hazırlıklar tamamlandı. Seda Sayan uzun yaz arasından sonra ekranlara merhaba diyecek. Peki, Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezona ne zaman başlıyor? Seda Sayan ne zaman başlayacak? Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ne zaman yayınlanacak? İşte Sabahın Sultanı Seda Sayan yayın tarihi…
SEDA SAYAN YENİ SEZONA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star TV'de izleyicisi ile buluşacak olan Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın 29 Ağustos Pazartesi gününden itibaren ekranlarda olması bekleniyor.

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