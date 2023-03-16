SED yardımı ne zaman yatacak? Mart 2023 SED yardımı yatan iller!

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Mart ayının ortalarına gelinmesiyle beraber özellikle "Mart ayı SED yardımı ne zaman yatacak 14 Mart? SED yardım ödemeleri yattı mı?" gibi sorular yardım alan aileler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, SED yardımı Mart ayı ödemeleri ne zaman yatacak? SED yardımı ne kadar? SED yardımı nedir? SED yardımı hangi durulmada kesilir? Detaylar haberimizde...Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor. Ancak Mart ayı SED ödeme tarihiyle ilgili olarak resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapılırsa haberimizde yer vereceğiz. SED yardımı ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğrenilebiliyor.SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldiği açıklanmıştı. Buna göre SED yardımı ödemeleri her ay ihtiyaç sahibi hanelere 3.038 TL olarak ödenmekte.Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklara verilen destek ödemesi.Sosyal Güvenceli olunması, muhtaçlık halinin sona erdiğinin tespit edilmesi veya yardım ödeme şartlarının (eğitim devam ve sağlık kontrol) gerçekleştirilmemesi nedeni ile yardım ödemesi kesilebilir.Ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğrenilebiliyor.Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.