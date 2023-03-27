Seçim sandık görevlisi ücretleri 2023 | Sandık başkanı ücreti ne kadar?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 aydan daha kısa bir süre kaldı. Sandık görevlisi başvuruları 2023 seçimlerinde görev almak isteyen kişileri yakından ilgilendiriyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre alınan seçim görevlisi başvuruları ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaş üstü herkes 14 Mayıs Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirecek. Peki, YSK sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar, kaç TL? YSK sandık görevlisi nasıl olunur? İşte merak edilenler…14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;Başkan ve Üyeler: 261,00 TLSiyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TLSeçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasındaTürkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,18 yaşını doldurmuş olmak,Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.